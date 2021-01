Renzi e Conte non si capiscono perché si stanno parlando in inglese? | VIDEO

Istruzioni per l’uso: questo è un articolo ironico, in attesa che i duellanti palesino le loro intenzioni definitive, senza tenere il Paese impanato in beghe che hanno poco a che vedere con la politica. Il confronto Conte-Renzi è sempre stato a distanza: le accuse al governo sono state portate a Palazzo Chigi dalle due ministre di Italia Viva; il Presidente del Consiglio, invece, ha risposto attraverso interviste. Nessun contatto diretto, se non qualche messaggio Whatsapp. Ma non è che i due continuano a non capirsi perché si stanno parlando in inglese?

E non sarebbe un bene per il Paese, visto che entrambi sembrano avere delle problematiche nella pronuncia. Abbiamo realizzato una brevissima clip di 15 secondi: da una parte le parole del Presidente del Consiglio dei Ministri; dall’altra quelle (tornate a essere virali negli ultimi giorni) pronunciate dall’attuale leader di Italia Viva in una vecchia intervista alla CNN (sulla Brexit) datata 2016. E l’esito sembra essere unanime: entrambi bocciati.

Conte-Renzi, in un mondo parallelo stanno discutendo in inglese

Giuseppe Conte riesce a trasformare «Furthermore» (ovvero ‘inoltre’) in un cacofonico ‘fart more’ che in inglese ha un pessimo odore. Matteo Renzi, invece, regna sovrano con la sua pronuncia (enfatizzata senza alcun motivo, quasi con fare da telenovelas) di «Shock» e «Because». Però, occorre dirlo, un fil rouge sembra essere: più che l’inglese, entrambi sembrano parlare una lingua che assomiglia moltissimo al pugliese. E noi ci siamo divertiti a mettere insieme gli spezzoni di questi due interventi dall’inglese sgangherato e molto poco British.

La speranza è che i due si stiano parlando, in queste ore, in italiano. Evitando fraintendimenti inglesi. Bene, ma non benissimo. Anzi: well, but not very well.

