No, non vi si è rotto il telecomando: c’è una “Italia Viva” a reti unificate

La polemica piace sempre e dà una grossa mano agli ascolti. E così, negli ultimi giorni, pullulano gli esponenti di Italia Viva in tv. Rai, La7, Mediaset (senza considerate i canali di all news): tutte, ma proprio tutte, le trasmissioni che parlano di politica (anche a latere) hanno ospitato tutti, ma proprio tutti, gli esponenti principali del partito di Renzi. Insomma, nonostante i sondaggi e i numeri in Parlamento, l’ex Presidente del Consiglio è riuscito – ancora una volta – ad attirare l’attenzione mediatica su di sé.

Solo per fare un rapido riepilogo, sintetizziamo cosa è successo oggi. Questa mattina, alle ore 9, si è collegato con lo studio di Agorà (su Rai3), capogruppo al Senato di Italia Viva. Poi, intorno alle 13, ecco che il palinsesto televisivo ha offerto il collegamento (l’ennesimo, sparso per le varie reti) di Teresa Bellanova con Myrta Merlino a L’Aria che Tira, su La7. Poi una leggera pausa dal piccolo schermo, momenti in cui – però – il partito di Matteo Renzi non ha fatto mancare notizie di sé inviando diverse note alle agenzie di stampa e rilasciando qualche dichiarazione ai giornalisti al Senato.

Italia Viva in tv, gli assembramenti sparsi tra le varie trasmissioni

Ma questo è solo l’aperitivo di Italia Viva in tv. I due principali esponenti del partito, infatti, torneranno ad allietare la nostra serata televisiva con un doppio appuntamento. Poco dopo le 21, su Rai3, ecco che si paleserà Matteo Renzi negli studi di #CartaBianca per un’intervista esclusiva con Bianca Berlinguer. E se non siete sazi, poco dopo le 23 ecco Bruno Vespa che apre le porte di Porta a Porta a Maria Elena Boschi. Programma completo, anche perché la mezzanotte arriverà di lì a poco.

L’importanza della polemica

Insomma, al netto dell’ironia questo dato (che arriva dopo giorni di ospitate delle due ministre dimissionarie che, però, ancora non si dimettono, ovvero Bellanova e Bonetti) è eclatante di come in Italia si cerchi sempre la polemica. Si parla tanto di centralità del Parlamento (questo uno dei rimproveri fatti da Matteo Renzi a Giuseppe Conte), poi si cercano – e si trovano facilmente – spazi su giornali, radio e televisioni (per non parlare dei social) alla ricerca di un posto (mediatico) in Paradiso.