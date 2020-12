Un editoriale che ha indispettito, per usare un eufemismo, tutta Italia Viva: Marco Travaglio contro Bellanova, con parole al vetriolo, come spesso accade. Il direttore de Il Fatto Quotidiano si scaglia contro la ministra delle Politiche Agricole dopo l’inderogabile impegno a Bruxelles che non le ha consentito di partecipare all’incontro con Giuseppe Conte, annunciato il giorno prima dopo il pressing avanzato dallo stesso partito di Matteo Renzi.

«L’incontro fra Conte e il nulla cosmico detto ossimoricamente Italia Viva è rinviato a data da destinarsi perché la cosiddetta ministra Bellanova ha scoperto con sua grande sorpresa di essere a Bruxelles, per la gioia delle restanti capitali europee – scrive Marco Travaglio contro Bellanova su Il Fatto Quotidiano -. Un impegno talmente inderogabile, per le sue braccia rubate all’agricoltura, da far slittare sine die l’incontro a Palazzo Chigi dell’intera delegazione di Iv, dove com’è noto decide tutto la Bellanova».

Il direttore de Il Fatto Quotidiano sottolinea come la stessa Teresa Bellanova aveva sminuito la portata della riunione europea di Bruxelles (il tema era quello delle etichettature sui prodotti) solo qualche settimana fa. E l’accusa si fa ancora più grave quando arriva un paragone molto scomodo. E, oltre al riferimento alle ‘braccia rubate all’agricoltura’, anche questa similitudine non poteva far altro che provocare indignazione tra gli esponenti di Italia Viva.

«La versione 2.0 dei ‘legittimi impedimenti’ di B. per scappare dai tribunali». Insomma, un paragone con Silvio Berlusconi. Un qualcosa di molto forte che, inevitabilmente, ha indispettito gli esponenti (ma anche gli elettori) di Italia Viva che, quasi quotidianamente, subisce accese critiche da parte di Marco Travaglio sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, ma anche nelle sue ospitate televisive sugli schermi di La7 o sul Canale 9.