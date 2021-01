Bianca Berlinguer non la manda di certo a dire a chi chiacchiera in diretta

Nello studio di Carta Bianca ieri sera Bianca Berlinguer ha ospitato Matteo Renzi per parlare della crisi di governo che, ormai da settimane, sembra essere nell’aria. Rimpasto, crisi, chi farà che cosa: questi i temi affrontati a Cartabianca, con Berlinguer e Renzi che si confrontano in maniera molto diretta, e lei che a un certo punto – alla fine dell’intervista – sbotta chiedendo di fare silenzio in studio. Bianca Berlinguer sbotta e Renzi, ridendo, afferma:«Il bello della diretta».

LEGGI ANCHE >>> Bianca Berlinguer sospende temporaneamente Mauro Corona dalla sua trasmissione

Bianca Berglinguer sbotta: «Chiaccherino da qualche altra parte»



Sul finire dell’intervista a Matteo Renzi Bianca Berlinguer sbotta interrompendolo, dopo aver palesemente sopportato per un po’. «Scusate ma si sente un frastuono terribile da dietro lo studio, se per favore li fate star zitti magari, grazie». Renzi si mette a ridere e prova a calmarla ma lei continua: «Visto che siamo in onda, se vogliono chiacchierare da qualche altra parte ci fanno un favore». Sorridendo la Berlinguer si scusa, ma sottolinea l’importanza del silenzio da parte degli ospiti in studio – soprattutto quando si tratta di una diretta -.

Bianca Berlinguer e Renzi a confronto

Bianca Berlinguer e Matteo Renzi si sono confrontati in merito al Recovery Fund e, in particolare, se Renzi ha sottolineato che investir bene il denaro del Recovery è importante, la Berlinguer ha ribattuto che «se cade il governo molti di questa popolazione penseranno che stiamo rischiando ancora di più». Renzi ribatte: «Io penso che questa sia una sua opinione», sottolinea Renzi, «se devo stare in un governo che butta via i denari dei miei figli, ci vada lei, perché io non ci sto». Una battuta alla quale, se non fosse stata alla fine del programma, Bianca Berglineur avrebbe forse risposto più o meno con lo stesso tono che ha riservato al pubblico che faceva confusione in studio.