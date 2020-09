Bianca Berlinguer sospende temporaneamente Mauro Corona dalla sua trasmissione

«Le parole sono importanti», diceva Nanni Moretti nel suo film Palombella Rossa. E quando si sbagliano tempi e, soprattutto, modi si rischia di essere soggetti a misure eclatanti. È il caso di Mauro Corona sospeso (temporaneamente) dalla trasmissione CartaBianca in onda ogni martedì su Rai3. A comunicare questa decisione è stata la stessa Bianca Berlinguer, conduttrice del programma di approfondimento politico e finita nel mirino dell’insulto, in diretta, da parte dello scrittore e alpinista.

«Lo lascio un po’ in sospeso, perché effettivamente ieri sera ha esagerato. Per quanto io sia preparata alle sue uscite, francamente ha esagerato e senza un motivo preciso – ha detto Bianca Berlinguer ai microfoni di ‘Non è un paese per giovani’ su Rai Radio2 -. Fa parte un po’ del rapporto tra me e Corona, lui come sempre ha esagerato e gli ho risposto quello che pensavo fosse giusto rispondere».

Mauro Corona sospeso temporaneamente da Bianca Berlinguer

Il rapporto tra i due è sempre stato condizionato da quel ‘odi et amo’ di catulliana memoria. Quanto accaduto martedì 22 settembre in diretta su Rai3, è però la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La conduttrice e lo scrittore-alpinista già in passato avevano discusso in diretta, con Bianca Berlinguer che ha spesso chiesto a Mauro Corona di tenere un comportamento consono a un programma televisivo, anche a livello linguistico.

«Stai zitta gallina»

Nell’ultima puntata, però, si è esagerato. Bianca Berlinguer ha ricordato (con fermezza) allo scrittore le regole dei programmi televisivi: non si possono fare pubblicità. Una presa di posizione che ha lo ha mandato su tutte le furie portandolo all’insulto: «Stai zitta gallina». Prima di salutare tutti e abbandonare la sedia davanti alla telecamera con cui si stava effettuando il collegamento.

