Si scrive ‘Matteo Renzi’, si legge ‘Giovanni XXIII’

Lo aveva promesso nel 2016: se perdo il Referendum, lascio la politica. Non l’ha fatto – ancora -, ma ascoltando alcune sue dichiarazioni sembra proprio che Matteo Renzi si stia allenando per trovare una nuova occupazione al di fuori di Montecitorio, Palazzo Madama e Palazzo Chigi. No, non si parla del ruolo da conferenziere in Arabia Saudita, ma di una vista sul Vaticano. Perché, parlando della crisi di governo (e delle nuove trattative per riformare la stessa alleanza, ma con pesi diversi), c’è un Matteo Renzi come Giovanni XXIII. E le sue parole sono state condivise anche dal profilo Twitter ufficiale di Italia Viva.

LEGGI ANCHE > Il Corriere che è costretto a tornare sui propri passi per la sua intervista a Renzi

Questo il tweet pubblicato nella pomeriggio di ieri, lunedì 1 febbraio, dal profilo Twitter ufficiale del partito di Matteo Renzi.

A quelli che dicono: “Ma che bisogno c’era di fare la crisi adesso?” Rispondete mostrando una foto dei vostri bambini che giocano in un asilo. Noi oggi stiamo decidendo il loro futuro, i loro debiti. @matteorenzi pic.twitter.com/udSyX6nnQs — Italia Viva (@ItaliaViva) February 1, 2021

«Rispondete mostrando una foto dei vostri bambini che giocano in un asilo. Noi oggi stiamo decidendo il loro futuro, i loro debiti». Insomma, sembra il ‘Discorso della Luna’ pronunciato da Papa Giovanni XXIII l’11 ottobre del 1962, quello in cui il Pontefice disse: «Tornando a casa, troverete i bambini; date una carezza ai vostri bambini e dite: ‘Questa è la carezza del Papa’».

Renzi come Giovanni XXIII, il tweet di Italia Viva

Citazioni colte di Matteo Renzi come Giovanni XXIII. Un qualcosa di paradossale che, prima di tutto, smentisce la stessa narrazione fatta dai vari rappresentanti di Italia Viva nel corso delle stesse settimane quando – come ribadito dallo stesso ex Presidente del Consiglio in una sua eNews – si diceva che non erano stati loro ad aprire la crisi di governo. Una versione talmente paradossale che Ivan Scalfarotto smentì, senza neanche accorgersene, in diretta diretta televisiva.

Vaticano Vivo

Se le consultazioni dovessero andare male – e le ultime indicazioni non sembrano essere favorevoli a un ricongiungimento proprio per le tensioni tra Italia Viva e Movimento 5 Stelle -, si potrebbe tornare al voto con Matteo Renzi che, secondo i sondaggi, potrebbe finire nell’anonimato parlamentare italiano. Ma potrebbe ottenere altri voti, viste le sue citazioni papali. Più sacri. E ci sarebbe spazio per una nuova corrente cardinalizia con vista sul Cupolone: Vaticano Vivo.