Qualcuno avvisi Renzi che Scalfarotto lo ha smentito in diretta tv | VIDEO

Se Matteo Renzi dice che non è Italia Viva ad aver provocato la crisi, il suo deputato (ex sottosegretario) la pensa in maniera differente

Matteo Renzi e gli esponenti di Italia Viva vanno in giro da giorni a ripetere un ritornello imparato a memoria e ripetuto rispondendo a ogni domanda: «Non siamo stati noi a provocare la crisi di governo» (e, di conseguenza, le dimissioni di Giuseppe Conte). Ovviamente mentono, perché le evidenze sono palesi a tutti. Ma, forse per auto-convincersi, continuano a replicare sempre allo stesso modo. Tutti? No, perché se da una parte ci sono gli alunni che ripetono la poesia a memoria, dall’altra che uno Scalfarotto smentisce Renzi. E lo fa, forse senza neanche accorgersene, in diretta televisiva.

In collegamento con Myrta Merlino a L’Aria che Tira, su La7, l’ex sottosegretario agli Esteri è tornato a parlare di quanto accaduto nelle ultime settimane e nella sua ricostruzione sui parlamentari di Italia Viva che hanno deciso di lasciare la barca del governo: «Questo ci dice anche tanto della maggioranza che abbiamo lasciato. Il punto è che quella maggioranza lì che faceva le cose di prima poi ha gestito la crisi in questo modo».

Scalfarotto smentisce Renzi sulla crisi di governo

Insomma, come evidente (nonostante le assurde ricostruzioni di Renzi e di alcuni esponenti del suo partito) è Italia Viva ad aver provocato la crisi. E questo viene ribadito anche pochi istanti dopo: «Se il Presidente del Consiglio, il giorno dopo che ci siamo dimessi, fosse andato al Quirinale noi avremmo risparmiato due settimane di tempo. Il problema è che noi siamo rimasti appesi al fatto che il Presidente del Consiglio diceva ‘o lui o il diluvio’». Insomma, Scalfarotto smentisce Renzi e le sue fantasiosi ricostruzioni sul chi ha provocato la crisi di governo. Nel bene o nel male, questa è una notizia.