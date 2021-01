Il tweet tutto sbagliato di TgCom24 sulla «regina nera di Italia Viva»

Tutto da rifare. Il tweet di Tgcom 24 e Boschi non ha un solo punto da salvare. Innanzitutto, le parole utilizzate. La testata giornalistica di Mediaset ha descritto in questo modo la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi: «Al Senato si gioca la partita a scacchi del governo. Italia Viva ha la sua regina nera. Maria Elena Boschi in total black: un messaggio per Conte?».

Tgcom 24 e Boschi, il tweet sbagliato

Al #Senato si gioca la partita a scacchi del governo. Italia Viva ha la sua regina nera. Maria Elena Boschi in total black: un messaggio per Conte? #look #19Gennaio2021 #19gennaio https://t.co/vEUm8xhpsL pic.twitter.com/NLEOmKrCNm — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) January 19, 2021

La descrizione del vestiario di Maria Elena Boschi

Innanzitutto, le basi: Maria Elena Boschi non ha nulla a che vedere con la partita (decisiva) del Senato. Si tratta infatti di una deputata e non di una senatrice: dunque le immagini proposte fanno riferimento alla giornata di ieri – come correttamente viene riportato nell’articolo, ma non nel tweet dove, per ben due volte, sono riportate le date di oggi, 19 gennaio – e non a quella di oggi. A Palazzo Madama, Matteo Renzi non ha potuto contare sull’appoggio di MEB nel corso del suo intervento durissimo, con il quale ha attaccato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Poi, tutto il resto: utilizzare una fotografia della Boschi che insiste su alcuni particolari fisici piuttosto morbosi (l’insistenza sulle calze, sui tacchi) non fa certo onore a quello che dovrebbe rappresentare il «professionismo dell’informazione» (slogan utilizzato da Mediaset per la sua news room, soprattutto in tempi di Coronavirus). È di dubbio gusto anche l’accostamento con la “regina nera”, utilizzando una metafora scacchistica. Non si tratta di “pedine”, ma di esponenti politici, senzienti. Pensanti.