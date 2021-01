Travaglio risponde «brrr che paura» alle minacce di querele di Boschi

Maria Elena Boschi minaccia querela al Fatto Quotidiano, dopo l’editoriale di Marco Travaglio in cui si utilizza l’espressione «faccia da Boschi» e per altri due articoli della testata, firmati da Daniela Ranieri, risalenti al 5 e al 9 gennaio 2016, ovvero cinque anni fa. La notizia è stata data dalla testata diretta da Travaglio e ha già fatto il giro di tutte le testate, scatenando anche un dibattito – soprattutto dopo l’editoriale del direttore – sulla definizione di sessismo applicata alle definizioni utilizzate per l’ex ministro del governo Renzi.

Boschi minaccia querela per il Fatto Quotidiano

Nella giornata di ieri, sui social network – soprattutto su Twitter – c’era stato un acceso confronto sull’espressione utilizzata da Marco Travaglio nei confronti della parlamentare di Italia Viva, confronto che aveva dato origine anche a qualche editoriale su alcune testate online (si pensi al caso di Luca Telese su TPI).

Il Fatto Quotidiano ha spiegato di aver ricevuto una lettera da parte dell’avvocato di Maria Elena Boschi – Vincenzo Zeno Zencovich – che spiega come la deputata intenda «agire per tutti i danni arrecati dalla pubblicazione dei seguenti articoli», citando l’editoriale di Travaglio e i due pezzi del 2016. Il Fatto ha anche spiegato il perché, nonostante siano passati 5 anni, l’ex ministra possa ancora fare querela per questi ultimi due articoli. Ma la testata ha riportato anche una risposta – in calce al trafiletto e non senza una vena satirica – affidata al direttore Marco Travaglio: «La mossa dell’esponente Iv – si legge – ha seminato il terrore in redazione. “Brrrr, che paura”, il commento del direttore».

Ovviamente, si tratta di una provocazione che, tuttavia, ci fa capire ancora una volta di più come – tra stampa e politica – spesso alcune questioni personali diano il via a vere e proprie battaglie di posizione, dalle quali è impossibile schiodarsi. La sensazione, dunque, è che l’attrito tra la Boschi e il Fatto Quotidiano sia destinato a durare ancora. A discapito di lettori ed elettori.