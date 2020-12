L’acceso confronto Gruber-Boschi a Otto e mezzo divide la rete

Il confronto tra Lilli Gruber e Maria Elena Boschi a Otto e mezzo c’è stato es è stato acceso. La prima, conducendo il programma, voleva una risposta precisa e diretta alle domande che venivano poste all’ospite. La seconda, essendo donna di politica, ci temeva a difendere il proprio partito e a rispondere alle accuse più o meno velate fatte dalla conduttrice e dagli altri ospiti presenti in studio. Nulla di nuovo sul piatto, considerati i toni di Lilli Gruber a Otto e mezzo quando sono presenti ospiti politici di un certo calibro, ma già durante il programma in rete sono compari due schieramenti, uno a favore della Gruber e uno a favore della Boschi.

Gruber Boschi: «Quando cercavo di parlar venivo sempre interrotta»

Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori 🤷‍♂️ — Maria Elena Boschi (@meb) December 8, 2020

I toni tra Maria Elena Boschi e Lilli Gruber si sono alzati, come evidente a tutti; la giornalista e la politica si sono interrotte e parlate sopra più volte. Lilli Gruber è stata, a tratti, aggressiva e le si è rimproverato di non aver lasciato parlare Maria Elena Boschi. Alla Boschi, invece, è stato rimproverato di voler parlare di quello che diceva lei – sia dalla Gruber in studio che come critica mossa sui social. In seguito all’intervento la Boschi ha voluto ringraziare «per i commenti di solidarietà dopo Otto e mezzo» dicendosi dispiaciuta per gli ascoltatori.



I toni alti dell’intervista Gruber Boschi a Otto e mezzo

Il punto focale per la Boschi è criticare il governo e i metodi del governo, ritenuti poco trasparenti, mentre Lilli Gruber ricorda all’ospite che Italia Viva veniva rimproverata per le stesse cose. Tutto gira attorno alla possibile crisi di governo che potrebbe essere provocata da Italia Viva, almeno questo è quello che Lilli Gruber vorrebbe approfondire, mentre Maria Elena Boschi parla del Recovery Fund e di come verranno spesi quei soldi. Alla fine Lilli Gruber, seguendo probabilmente quella che era la sua scaletta iniziale, chiede del Recovery Fund del quale la Boschi vuole parlare dall’inizio. I toni si placano ma la tensione in studio tra le due rimane palpabile, frutto di un’intervista che – lato giornalista – avrebbe voluto portare a casa notizie certe da una fonte attendibile sulla presunta crisi di governo sempre più vicina.