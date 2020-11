Quelli che credevano che Conte avesse il Covid a Otto e Mezzo

Alcuni colpi di tosse prima, durante e dopo alcune domande di Alessandro Sallusti e Lilli Gruber. E subito sui social si è dipanata una teoria: Conte ha il Covid. In molti hanno twittato rabbiosamente, dando per scontato come il Presidente del Consiglio fosse contagiato e, nonostante questo, avesse partecipato alla puntata di Otto e Mezzo andata in onda lunedì 23 novembre su La7. Diverse teorie che hanno spopolato sui social e che, a quasi 24 ore di distanza, hanno trovato una risposta-smentita da parte di Palazzo Chigi.

«In merito alle ipotesi sullo stato di salute del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, circolate successivamente alla sua partecipazione alla trasmissione Otto e Mezzo – si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi -, si precisa che il Presidente da qualche anno ha una sofferenza alle corde vocali, che si acuisce nel periodo invernale, e che non di rado gli provoca tosse». Insomma, Conte ha il Covid è una teoria smentita dalla pubblicazione di queste poche righe di comunicato stampa.

Conte ha il Covid? No, solo un problema alle corde vocali

Un problema alle corde vocali che va avanti da diverso tempo. Se la nota di Palazzo Chigi parla di anni, chi ha una memoria storica abbastanza profonda potrà ricordare come Giuseppe Conte – anche in altre occasioni pubbliche – ha dovuto interrompere le sue dichiarazioni a causa dei colpi di tosse. Un esempio? Era il 21 maggio scorso e un episodio simile avvenne durante la sua informativa al Senato, scatenando le proteste del Centrodestra (che sì, si batte sempre su temi fondamentali per il bene del Paese).

Perché la mano davanti alla bocca

Tornando all’attualità. Il Presidente del Consiglio si è già sottoposto a un tampone molecolare questa mattina, prima della partenza (prevista per domani) al vertice italo-spagnolo a Palma di Maiorca. Il test ha dato esito negativo. Occorre sottolineare, però, un aspetto su cui molti utenti hanno ragione: abbiamo passato mesi a sentirci dire che è preferibile tossire e starnutire all’interno della piega del gomito, per evitare che eventuali droplets finiscano sulle mani (periferiche finali di primo contatto con persone e superfici). Eppure Conte, come già accadde a maggio, ha tossito nel suo pugno. Un comportamento evitabile.

(foto di copertina: da Otto e Mezzo, La7)