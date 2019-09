Niente toscani al governo? La risposta l’aveva già data Stanis in una puntata di Boris

«Il vero grande merito di questa fiction è che non ci sono i toscani». Parola di Stanis La Rochelle. Il personaggio interpretato da Pietro Sermonti in una puntata della prima stagione di Boris, durante un’intervista, chiede alla giornalista di scrivere sul proprio articolo il motivo secondo cui «i toscani hanno devastato questo paese». «Nessuno che dice ‘la mi mamma’, ‘il mi babbo’, ‘passami la ‘arne’, la ‘arta’, perché con quella c aspirata e quel senso dell’umorismo da quattro soldi i toscani hanno devastato questo paese».

La risposta di Stanis La Rochelle a Maria Elena Boschi

Una scenetta che è tornata virale in queste ore, dopo le dichiarazioni di Maria Elena Boschi che hanno creato un caso all’interno del Pd. L’ex ministra, a margine dell’evento ‘Il Tempo delle Donne’ che si è tenuto a Milano, commentando l’assenza di toscani nel nuovo governo, spera che «non sia semplicemente un modo per colpire Renzi e il nostro gruppo, perché credo che non sia giusto e non se lo meritino i cittadini della nostra regione». Boschi ha tenuto a precisare che «noi non abbiamo fatto una lotta per un posto in più o una poltrona in più. Auguro un buon lavoro a chi inizia questa esperienza, sono un po’ dispiaciuta che non ci sia nessun toscano al governo. Anche perché i risultati elettorali hanno dimostrato che nel nostro territorio il nostro partito ha una forza e una capacità di lavorare bene. È un peccato che nessuno possa rappresentare questo territorio al governo, nessuno del Pd in particolare», ha detto l’ex ministra.

Chi è Stanis La Rochelle

In molti su Twitter hanno ironizzato in merito allo scetticismo di Maria Elena Boschi postando la clip in cui Stanis La Rochelle risponde a modo suo alla giornalista.

C’è un’altra cosa che voglio dirti, che credo sia il vero, grande merito di questa fiction: è che non ci sono i toscani, capisci?

Perché con quella c aspirata e quel senso dell’umorismo da quattro soldi i toscani hanno devastato questo Paese. #boris #stanis — Dario Corallo (@DarioCorallo) September 13, 2019

Stanis è il personaggio interpretato da Pietro Sermonti nella fiction Boris, in onda su Fox. Il suo vero nome è Enzo Facchetti, ma usa lo pseudonimo di Stanis La Rochelle per rinnegare qualsiasi riferimento all’Italia: il ‘divo’ – questo il suo ruolo – è infatti convinto che la recitazione ‘troppo italiana’ sia il reale motivo della scarsa qualità del cinema e delle fiction in Italia. È un attore mediocre, ma ha un’alta considerazione di sé e spesso con i suoi atteggiamenti infastidisce il regista René Ferretti (interpretato da Francesco Pannofino) e il resto della troupe.

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT DA UNA PUNTATA DI BORIS]