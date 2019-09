Maria Elena Boschi: «Ho votato la fiducia, ma da qui al matrimonio d’amore ce ne corre»

È una Maria Elena Boschi a tutto campo quella che ha risposto ai cronisti a margine di un evento dedicato al corpo femminile nel merito dell’iniziativa ‘Il tempo delle donne’, organizzata dal Corriere della Sera alla Triennale di Milano. La deputata dem – della corrente renziana – ha parlato della nuova maggioranza parlamentare e del governo con il Movimento 5 Stelle, ma anche della nuova squadra guidata da Giuseppe Conte, dell’assenza di rappresentanti toscani e delle polemiche per la sua foto in bikini, con tanto di stoccata inevitabile a Matteo Salvini.

«Ho votato convintamente la fiducia al governo e credo che possa fare bene, tra questo e pensare a un matrimonio d’amore ce ne corre», ha detto Maria Elena Boschi a Milano. Un giudizio che, quindi, conferma quello pronunciato qualche giorno fa nella sua intervista a Il Messaggero, quando dichiarò di non avere alcuna intenzione di ritirare le querele avanzate nei confronti di alcuni rappresentanti pentastellati che l’hanno insultata nel corso degli anni.

Boschi e il matrimonio non d’amore con i grillini

E una vena polemica arriva quando si parla della squadra del governo M5S-PD-LeU dove non c’è nessun rappresentante della Regione Toscana né tra i ministri, né tra i sottosegretari: «Spero che non sia semplicemente un modo per colpire Matteo Renzi e il nostro gruppo. Non credo che sia giusto e non se lo meritano i cittadini della Regione. Sono dispiaciuta, da toscana che non ci sia nessun toscano dato che i risultati delle amministrative e delle Europee hanno dimostrato che il nostro è un territorio in cui il partito è forte, capace e ha consenso». Ma a decidere, come spiega Boschi, sono stati i segretari di partito, come da accordo.

La foto in bikini e le polemiche

Infine torna a punzecchiare le polemiche per quella sua foto pubblicata sui social: «Quello che mi ha colpito è che Salvini è stato al Papeete Beach trasformandolo nell’ufficio in cui svolgeva la sua attività di ministro dell’Interno, con tanto di conferenze stampa e lo faceva in costume da bagno a torso nudo. Ma la polemica è nata solo quando ho risposto io mettendo una foto in bikini: la polemica nasce solo quando una donna è in costume da bagno. Ed è frutto di un retaggio culturale».

(foto di copertina: ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO)