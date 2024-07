Il caso “Mark Violets” e il problema delle spunte blu su X

Un indizio non fa una prova. Tanti indizi, invece, raccontano una verità inconfutabile. Da tempo si parla della correlazione tra l’ampia diffusione di fake news e le spunte blu (simbolo di un account “verificato”) su X. Il caso dell’attentato contro Donald Trump in Pennsylvania conferma quelle indicazioni già palesi. La maggior parte degli account che hanno dato visibilità internazionale alla bufala/troll “Mark Violets” o hanno aumentato la visibilità della falsa video-confessione di un utente che si è spacciato per Thomas Matthew Crooks (colui il quale è stato ucciso dopo aver sparato verso l’ex Presidente americano e la folla che stava partecipando al comizio di Butler) aveva proprio la spunta blu.

Questo è solo un piccolo esempio, una raccolta, di come gli account “spuntati” dopo aver pagato l’abbonamento a X Premium (questo è il vincolo fondamentale per ottenere la cosiddetta “verifica” e il bollino di “certificazione”) abbiano contribuito alla condivisione della fake news su Mark Violets sul social di Donald Trump.

Il caso più emblematico arriva dall’account “Wall Street Silver” che ha 1,3 milioni di followers su X. Ed è uno dei profili con cui Elon Musk “dialoga” maggiormente (qui un esempio), nonostante sia un diffusore di bufale. Nonostante le fake news continue, molte delle quali smentite – in ritardo – da Community Notes, questo profilo continua ad avere la spunta dorata, simbolo di una “organizzazione ufficiale su X”.

Un altro caso emblematico della correlazione tra fake news e spunte blu su X arriva da un’altra storia, quella legata alla falsa video-testimonianza dell’attentatore di Butler. Quel video troll è diventato virale sui social, pur partendo da un account – ovvero quello del personaggio che ha finto di essere Thomas Matthew Crooks – che aveva un numero limitato di followers. Ma chi ha dato una spinta alla condivisione di questa fake news? Gli account verificati su X.

