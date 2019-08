Maria Elena Boschi, sentitasi chiamare in causa, posta una foto in bikini: «Salvini dice che sono una mummia»

Matteo Salvini si era dichiarato durante una diretta facebook pronto a combattere per impedire che «gli italiani anneghino in un governo di sinistra, di gente di sinistra bocciata a tutte le ultime elezioni» che finirebbero con il riesumare «mummie alla Renzi e alla Boschi». Ed è proprio quest’ultima a ribattere al vicepremier leghista con una foto in bikini.

Boschi risponde su Twitter all’insulto «mummia» di Salvini con una foto in bikini

A volte ad alcune provocazioni non serve rispondere “seriamente”. Lo sa bene Maria Elena Boschi, recentemente attaccata da Matteo Salvini che le ha dato della «mummia» durante una diretta su Facebook. Ecco allora che la deputata ed ex ministro del governo Renzi ribatte sempre via social, cogliendo al balzo la battuta. «Salvini che dice: “siamo attaccati da un gruppo di renziani” ci sta facendo uno spot pazzesco e neanche lo capisce. Per noi prima di tutto viene il Paese, non le ambizioni personali» scrive l’ex ministro rivolgendosi direttamente al vicepremier chiamandolo «#CapitanFracassa». Poi, la stoccata : «Dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago» che accompagna una foto in bikini di Maria Elena Boschi. E di certo, non sembra una mummia.

Salvini che dice: “siamo attaccati da un gruppo di renziani” ci sta facendo uno spot pazzesco e neanche lo capisce. Per noi prima di tutto viene il Paese, non le ambizioni personali. #CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago pic.twitter.com/pb6m17MJhW — maria elena boschi (@meb) August 18, 2019

