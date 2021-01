Renzi sparisce dai social, ma nella sua Enews dice che «non è Italia Viva ad aver aperto una crisi»

Alla fine ha dato retta a se stesso ed è uscito sui social. Cinque lunghi giorni di silenzio: nessuna intervista a giornali, radio o televisioni e profili Instagram, Twitter e Facebook fermi al palo della crisi di governo. Poi il grande ritorno con un messaggio pubblicato sulla sua Enews – una sorta di giornale personale in cui pubblica le sue dichiarazioni (con cadenza dettata dal periodo) – in cui afferma che non è Italia Viva ad aver provocato la crisi dell’Esecutivo (e le conseguenti dimissioni di Giuseppe Conte). Insomma, Renzi sparisce dai social ma torna a far parlare di sé.

LEGGI ANCHE > Come Renzi catalizza l’attenzione su di sé twittando a ripetizione mentre Conte parla

Poco prima della sua nuova pubblicazione, il leader di Italia Viva era finito nel mirino di Domani che, con un articolo a firma Emiliano Fittipaldi, ha svelato gli impegni di Matteo Renzi nei giorni scorsi: subito dopo aver innescato la crisi di governo – prima con le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti e del sottosegretario Scalfarotto – e dopo che il suo partito si è astenuto alla Camera e al Senato sul voto di fiducia all’Esecutivo, l’ex segretario del PD è partito in direzione Arabia Saudita. Era atteso a Riad per una delle sue conferenze (fa parte del board del FII Institute).

Renzi sparisce dai social, ma torna a parlare con una Enews

Ora è tornato in Italia, richiamato in fretta e furia proprio a causa delle dimissioni di Giuseppe Conte e dall’avvio delle consultazioni. E sono questi i giorni del silenzio sui social. Prima delle condivisione della Enews, alle 19.25 di martedì 26 gennaio, c’era un Matteo Renzi fuori dai social.

Nessun post, nessun pensiero. Nessuna condivisione. Eppure nei giorni della grande crisi – provocata da Italia Viva, checché ne dicano gli esponenti – i suoi profili erano un turbinio continuo di parole, senza soluzione di continuità. Forse per gli eventi all’estero, forse per una scelta strategica dopo le polemiche. O, forse, anche questo fa parte della sua mossa del cavallo.

(foto di copertina: IPP/imagostock roma 13-01-2021. Il leader di italia viva matteo renzi annuncia il ritiro dei ministri del suo partito dall’esecutivo aprendo così la crisi di governo)