Come Renzi catalizza l’attenzione su di sé twittando a ripetizione mentre Conte parla

Matteo Renzi parlerà al Senato solo nel pomeriggio di oggi e, in questo momento, è il turno di Giuseppe Conte. Mentre il premier parla all’aula per ottenere la fiducia come ha fatto ieri alla Camera e sembra parlare maggiormente ai cittadini che ai suoi colleghi parlamentari, il politico utilizza Twitter e i social per contrastare il clamore mediatico e social che le parole di Conte stanno suscitando. Il leader di Italia Viva, in parole povere, sta provando a mettere i bastoni tra le ruote a Giuseppe Conte scegliendo di condividere a brevissima distanza l’uno dall’altro stralci del suo discorso di ieri a Tg2 Post.

Renzi twitta a manetta mentre Conte parla

La strategia di Matteo Renzi è chiara guardando al suo profilo Twitter mentre Giuseppe Conte è impegnato nel suo discorso al Senato. Una serie di tweet che riprendono frammenti delle sue parole di ieri a Tg2 Post per contrastare con i mezzi social il discorso di Conte, trasmesso da tutti i notiziari e sui canali social del premier. In particolare, Renzi riprende i momenti in cui ha commentato quanto detto dal Presidente del Consiglio in merito a Joe Biden e Donald Trump e sulla Polverini.

Tenere insieme Donald Trump e @JoeBiden è come tenere insieme il diavolo e l’acqua santa#Tg2Post pic.twitter.com/4PBs3l96c9 — Matteo Renzi (@matteorenzi) January 19, 2021

Popolari, socialisti e liberali sono le persone cui ha fatto appello il Presidente del Consiglio. Mi sfugge a quale delle tre famiglie appartenga Renata #Polverini.#Tg2Post pic.twitter.com/0r7ECtICzD — Matteo Renzi (@matteorenzi) January 19, 2021

Perché incaponirsi in questo arrocco e non cercare una riflessione su ciò che serve agli italiani come lo sblocco dei cantieri, il rilancio dell’economia, i soldi per la sanità, la riapertura delle scuole?#Tg2Post pic.twitter.com/qSG6GZUJvU — Matteo Renzi (@matteorenzi) January 19, 2021

Renzi prima critica Conte, poi sfrutta i social al massimo

La crisi è stata aperta da Matteo Renzi che, tra le altre cose, ha massicciamente criticato a Conte l’utilizzo dei social durante la pandemia, definito spropositato e populista. Salvo, poi, utilizzarli in maniera massiccia anche per contrastare Conte fuori dall’aula. Attendiamo il pomeriggio per vedere cosa Matteo Renzi avrà da dire al Senato.