Il Corriere che è costretto a tornare sui propri passi per la sua intervista a Renzi

Nella giornata di ieri, Matteo Renzi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui parlava dell’Arabia Saudita come di un alleato strategico dell’Italia e come il vero e proprio baluardo contro il dilagare dell’estremismo islamico e del terrorismo ad esso connesso in Medio Oriente. La sua posizione era già stata contestata all’interno di questo articolo che avevamo proposto nella giornata di ieri. Tuttavia, questa mattina è proprio il Corriere su Renzi a tornare sui proprio passi, affidando un commento a Paolo Lepri all’interno del quale, sostanzialmente, si smentiscono le dichiarazioni che il leader di Italia Viva allo stesso giornale di via Solferino.

Corriere su Renzi, la smentita del giorno dopo

Nel suo editoriale di oggi, Lepri sottolinea che l’Arabia Saudita non può affatto essere considerata un alleato dell’Italia, che l’omicidio Kashoggi pesa su qualsiasi contatto diplomatico e che, proprio in questa ottica, la decisione del nostro governo di bloccare l’esportazione di armi verso il Paese si sposa con quella di altri alleati occidentali che hanno fatto lo stesso nelle settimane precedenti.

Insomma, si lascia parlare a braccio il leader di Italia Viva nel corso di una lunghissima intervista, mentre il giorno dopo lo stesso quotidiano è costretto a contestualizzare, quasi a “smentire” le posizioni espresse da Renzi all’interno di quella stessa intervista a cui ha lasciato così tanto spazio. Quello che abbiamo registrato oggi, dunque, sembra essere un piccolo corto circuito del giornalismo nostrano: lasciare che gli intervistati parlino senza un opportuno contraddittorio fa correre il rischio del commento del giorno dopo. Ma quanti avranno letto quest’ultima posizione di Lepri rispetto alla più ampia diffusione avuta dall’intervista di Renzi?