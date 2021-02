Conte aggiorna la bio sui social network, ora è «professore e papà di Niccolò»

Giuseppe Conte non è più presidente del Consiglio e ha aggiornato la sua bio sui social network. Lì dove fino a questa mattina c’era l’indicazione della carica ricoperta, l’ex premier ha scritto: «Giurista e Avvocato. Professore ordinario di diritto privato. Papà di Niccolò». Ruolo accademico e famiglia: si tratta di una presentazione sobria, molto diversa da quell’utilizzo compulsivo dei social network avuto fino a questo momento.

LEGGI ANCHE > Il tempismo del Fatto che dice che Conte triplica i followers, mentre Renzi li perde

Bio di Conte aggiornata sui social

L’ex presidente del Consiglio – che ormai non ha più alcuna carica politica, non essendo stato eletto parlamentare nel 2018 – conserva comunque i suoi profili social curati e fatti crescere durante i due anni e mezzo in cui è stato premier. Circa 3,6 milioni di followers su Facebook, quasi un milione su Twitter. È la sua vera eredità in questo momento. Il ruolo istituzionale, la sua squadra di comunicazione, le dirette in tempo di pandemia gli hanno permesso di ottenere un vasto seguito sui social network. Che, oggi, paradossalmente, è più importante di una carica politica. La sua visibilità resterà altissima, anche senza il ruolo istituzionale. E viene in mente il destino dell’account @Potus negli Stati Uniti: il canale ufficiale dell’inquilino della Casa Bianca, dopo l’uscita di scena di Trump, è stato completamente rinnovato e ripartirà da zero anche nel seguito. Ovviamente, si tratta di due cose diverse, visto che qui si parla di profili personali e che l’account di Palazzo Chigi, invece, resterà a disposizione così com’è del team di comunicazione di Mario Draghi.

Ma oggi sui social è stata giornata di cambiamenti per gli ex componenti dell’esecutivo. Peppe Provenzano, Manfredi, Lucia Azzolina sono soltanto alcuni dei ministri della precedente squadra di governo che hanno salutato la propria carica istituzionale e fatto l’in bocca al lupo ai propri successori.