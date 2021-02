Gli arzigogoli social di Giorgia Meloni per non citare Lega e Forza Italia

Non deve esser facile per Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni affrontare in solitaria (o quasi) la linea dell’opposizione al prossimo governo Draghi. La scelta del partito è ben nota e, al netto dei proclami, la strategia sarà quella di ottimizzare al meglio i futuri mesi con vista sulle elezioni. Tutto lecito, soprattutto nel mare magnum della politica trasformista che, da anni, condiziona la storia del nostro Paese. Ma leggendo i post social della leader e del suo partito, appare evidente come ci sia un’allergia comunicativa: quando si critica l’adesione al nuovo esecutivo guidato dall’ex Presidente della Banca Centrale Europea non vengono mai citati i nomi di Lega e Forza Italia, gli alleati della coalizione di centrodestra.

Eppure, come ormai noto, l’imminente governo Draghi sarà sostenuto da un ampio spettro di maggioranza che va dal Movimento 5 Stelle al Partito Democratico, passando per Italia Viva e +Europa. Poi ci sono, con numeri importanti (anzi, fondamentali per la tenuta parlamentare dell’esecutivo) anche la Lega e Forza Italia. Eppure questi ultimi due nomi (così come quelli dei rispettivi leader) non compaiono mai nella comunicazione social di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia.

Hanno gestito in modo pessimo la crisi, hanno sprecato risorse con provvedimenti superficiali e inutili come bonus monopattino e banchi a rotelle e ora sono pronti a tornare al Governo. Usciremo da questo girone infernale solo grazie a libere elezioni. 👉 https://t.co/3QglCVWWsD pic.twitter.com/WuHo3yJqbz — Fratelli d’Italia 🇮🇹 (@FratellidItalia) February 11, 2021

Ecco la mia lettera di risposta al direttore de “La Verità”, Maurizio Belpietro.

Con il Pd e il M5S non si aiuta l’Italia. Noi rispettiamo la parola data: faremo opposizione patriottica.

👉 https://t.co/XcMca7XvZm pic.twitter.com/WpN8BC218c — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) February 8, 2021

Per noi la parola data è un valore: mai con la sinistra e con il M5S pic.twitter.com/WLhRuCtqU2 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) February 8, 2021

Giorgia Meloni attacca Forza Italia e Lega senza mai nominarli

Questi sono solamente alcuni esempi di post social pubblicati da Giorgia Meloni e da Fratelli d’Italia. Senza fare nomi e cognomi, utilizzando la strategia del ‘dico non dico’ per attaccare gli (ex?) alleati della coalizione di Centrodestra. In nessun tweet o post social, infatti, viene fatto il nome di Matteo Salvini o Silvio Berlusconi. Eppure sono loro gli artefici principali, anche in termini di numeri, dell’appoggio parlamentare al futuro prossimo governo guidato da Mario Draghi.