No, Decathlon non vi regalerà una bicicletta partecipando a un sondaggio

Una nuova truffa via mail che si basa sullo schema già denunciato in occasioni analoghe. E l'azienda non ha alcuna responsabilità non essendo una comunicazione inviata attraverso i suoi canali ufficiali

No, il noto negozio di articoli sportivi non sta regalando biciclette ai clienti. E, soprattutto, non lo sta facendo chiedendo loro di rispondere ad alcune domande inviate tramite e-mail. Come già segnalato in diverse occasioni nel corso delle settimane precedenti, i tentativi di frode online (spesso con l’obiettivo di carpire dati sensibili o di pagamento) si sono moltiplicati utilizzando sempre lo stesso schema. E l’ultimo riguarda un falso sondaggio Decathlon per i “fortunati selezionati”, vincitori di un concorso a cui non hanno mai partecipato.

La mail è, di fatto, vuota. Un messaggio iniziale (condito dall’oggetto “Congratulazioni”, accompagnato dal cognome del fortunato malcapitato), un’immagine e un link sotto forma di bottone da premere per accedere al sondaggio Decathlon per ricevere “questo fantastico premio”, che dovrebbe essere una bicicletta nera con tanto di portapacchi.

Ovviamente si tratta di una truffa, nello stesso stile con cui ne sono avvenute altre nel giro degli ultimi mesi. Cliccando sul link, infatti, si viene trasferiti in una pagina esterna dove poter rispondere a queste presunte domande per vincere la bicicletta nell’ambito del programma fedeltà (chi ha installato un software antivirus in grado di monitorare live le pagine aperte su browser verrà avvisato che il collegamento è a una pagina web infetta).

Sondaggio Decathlon “Sei il nostro vincitore”, la truffa

La storia, dunque, non cambia. Si utilizzano nomi di grandi aziende per tentare di raggirare l’utente con questo phishing che potrebbe avere conseguenze dannose non solo per i nostri device, ma anche per i dati personali. Il suggerimento, ovviamente, è sempre il solito: non aprire mail non provenienti da indirizzi non ufficiali (in questo caso il mittente si palesava come “esterno” a Decathlon), ma soprattutto diffidare da offerte e premi che non arrivano attraverso comunicazioni ufficiali da parte di un’azienda.