Ancora una truffa online da una pagina che si spaccia per quella del noto produttore turco di elettrodomestici. Sul profilo social ufficiale, infatti, non esiste questo "concorso"

Beko non sta regalando frigoriferi a chi scrive “Beko” nei commenti ai suoi post Facebook

Lo spartito è sempre lo stesso, ma questa volta con un passaggio ulteriore nel tentativo di accreditarsi agli occhi della potenziale vittima di questa truffa online. Si parte da una base Facebook, con un annuncio che fa riferimento a uno specifico “compleanno” o “anniversario”. Poi si mettono in palio dei premi da ricevere a casa – e anche in tempi strettissimi – a costo zero. E questa è la storia della truffa – o phishing social – di Beko che regala frigoriferi a chi scrive nei commenti allo stesso post la parola “Beko”.

La tacca in più che si aggiunge alle dinamiche di questa truffa online è la pagina di provenienza. È stata, infatti, creata proprio nel mese di luglio di quest’anno una pagina che risponde al nome di “BEKO”. Ma senza spunta blu.

Il concorso è scaduto e quella pagina non è più online. Ma solo da poche ore. E nella cache non aggiornata di Facebook si possono vedere i tantissimi commenti di persone che hanno creduto alla favoletta di Beko regala frigoriferi per il suo 36° anniversario (comparsa anche su altre pagine analoghe).

Beko regala frigoriferi, la truffa su Facebook dalla pagina non ufficiale

E proprio lì, infatti, oltre ai tantissimi commenti (1633 e più di 600 condivisioni di quel post) troviamo anche le fantomatiche istruzioni per procedere alla richiesta di questi frigoriferi in omaggio. In varie lingue.

Gli shortlink pubblicati dalla finta pagina Beko, in realtà, non portano a quanto dichiarato nell’oggetto del post. Il collegamento, infatti, rimanda a un’altra pagina in cui registrarsi.

E poi, come rilevato da Bufale.net, la pagina di registrazione smette di fare riferimento a elettrodomestici Beko per lasciare spazio a tutt’altro.

Poi l’invito a scaricare un’applicazione mobile dopo aver ultimato la fase di registrazione. E chi sperava di ricevere in regalo un frigorifero Beko, non può far altro che rimanere gelato.