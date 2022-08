Non c’è nessun Elektra Fans che ti regalerà un frigorifero se scrivi “fatto” su Facebook

In queste ore, sta circolando in diversi feed di Facebook un post in inglese che promette frigoriferi e cucine in regalo a chiunque scriva “fatto” nei commenti. Si tratta di una pagina – Elektra Fans – che recentemente ha pubblicato alcune fotografie di frigoriferi imballati e di piani cottura più forno. A corredo di questa didascalia, ecco il seguente testo: We are happy to announce that we will be donating 670 refrigerators And cookers which cannot be sold due to a few scratches and minor damage, all machines are in working order, so we will send them randomly to someone who writes “DONE”. Tradotto, significa che la pagina è felice di annunciare che donerà 670 frigoriferi e cucine che non possono essere venduti a causa di danni minori. Il regalo verrà fatto a ogni persona che scriverà “Fatto” nei commenti al post stesso.

LEGGI ANCHE > Beko non sta regalando frigoriferi a chi scrive “Beko” nei commenti alla sua pagina Facebook

Elektra Fans e lo specchietto per le allodole dei frigoriferi e delle cucine in regalo

Diversi utenti hanno scritto “Fatto” nei commenti. A questo punto, l’admin della pagina risponde con un messaggio standard (questa volta direttamente in italiano, non perfettamente corretto dal punto di vista grammaticale), a cui cambiare soltanto il nome del destinatario: «Ciao ***! Il tuo ingresso è quasi finito! Devi comunque completare prima il processo di convalida. Per farlo è sufficiente fare clic sul pulsante blu Iscriviti e segui che si trova nella parte superiore della nostra pagina. Grazie e buona fortuna».

Cliccando sul link in alto (quello a cui punta il tasto “contattaci”), si fornisce un indirizzo web che ha questo dominio molto particolare: assicuratidiconvalidarelat56. Siamo in un portale dal design anni ’90, in cui si richiede di svolgere le seguenti attività per ultumare l’iscrizione al piano di donazione del frigorifero o della cucina:

PER FAVORE OTTIENI LA ​​TUA RICOMPENSA ORA, segui i passaggi per ricevere il premio 1. Fare clic su “REGISTRATI” 2. Fare clic su Continua 3. Controlla la tua email Non vogliamo informazioni sulla carta di credito, l’e-mail serve solo per rispondere alla nostra richiesta

Ovviamente, ben in vista, c’è un tasto “registrati qui” che punta a un nuovo indirizzo web. Bisogna stare molto attenti a questa tipologia di annunci, perché l’inserimento dei propri dati personali (come la mail o il numero di telefono) potrebbe essere utilizzato per altre finalità e per altri scopi.

Vi avevamo già parlato della truffa dei frigoriferi Beko in regalo. Ecco: se notate, le fotografie che sono state inserite nel post di Elektra Fans sono del tutto corrispondenti a quelli della truffa dei frigoriferi Beko. Anche le modalità di diffusione del post sono le stesse: anche in quella circostanza, si richiedeva di “iscriversi” al concorso scrivendo “Beko” nei commenti.

Una cosa da evidenziare – su cui è opportuno muovere una critica a Facebook – è che questo post compare nel feed degli utenti come post suggerito o sponsorizzato. Questo metodo era stato utilizzato anche in un’altra truffa che avevamo analizzato, che riguardava oggetti Dyson (aspirapolvere, piastra per capelli e altri prodotti di gamma del brand di lusso): la domanda che viene spontaneo farsi è per quale motivo Facebook consenta sponsorizzazioni (e quindi ampia copertura) a post che hanno questo tipo di finalità. Dove sono i moderatori quando servono?