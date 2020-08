Zaia fa un passo indietro sulle candidature: «Ci sono casi e casi, prima devo parlare con loro»

Dopo aver ostentato sicurezza e pugno duro, oggi Luca Zaia ha fatto un mezzo passo indietro sul caso dei consiglieri leghisti in Veneto che hanno chiesto e ottenuto il bonus Covid da 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle Partite Iva. Lunedì e martedì, infatti, il Presidente veneto aveva annunciato la non candidatura – alle elezioni Regionali in programma il prossimo 20 e 21 settembre – degli esponenti coinvolti in questa vicenda che ha indignato l’Italia intera, seguendo la linea definita anche dal Carroccio a livello nazionale. Oggi spiega che prima di prendere una decisione definitiva vorrà confrontarsi con le tre persone in questione, spiegando che ci sono «casi e casi».

Quel vecchio ‘celodurismo’ leghista appare, oggi, ammorbidito rispetto agli scorsi giorni. Nelle prossime ore, prima di una decisione ufficiale, Luca Zaia incontrerà i consiglieri veneti Riccardo Barbisan ed Alessandro Montagnoli per ascoltare le loro giustificazioni (già rese pubbliche nei giorni scorsi attraverso interviste e post social). Stesso discorso, ma con una delicatezza ben differente, vale per il suo vice Gianluca Forcolin.

Zaia e quel «ci sono casi e casi»

E l’indicazione dei «casi e casi» viene fornita dallo stesso Luca Zaia, a margine di un evento con la Protezione Civile a Marghera: «Ricordo di essere stato il primo a portare la questione a livello nazionale. Io ritengo che sia fondamentale la chiarezza e occorre bisogna avere sempre la schiena diritta. Stiamo parlando di scelte che non sono state illegali, ma il tema è quello dell’opportunità. Noi abbiamo tre casi molto differenti tra loro: due consiglieri hanno chiesto il bonus e lo hanno ottenuto, prima di documentare la loro beneficenza; poi c’è quello del vice presidente, che è socio di minoranza di uno studio associato che ha presentato domande per i soci e i clienti».

(foto di copertina: da pagina Facebook di Gianluca Forcolin)