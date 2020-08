Zaia non ricandiderà i consiglieri regionali che hanno preso il bonus partite Iva

Montagnoli, Barbisan e il vicepresidente veneto Forcolin non saranno ricandidati a settembre. Questa la decisione presa da Zaia per quanto riguarda i consiglieri del suo partito che sono stati pizzicati per aver richiesto e ottenuto il bonus di 600 euro per le partite iva. Anche il governatore leghista Fontana si è espresso in merito – dicendo ben poco, in realtà – e ha affermato che i suoi «hanno fatto una grandissima sciocchezza» le cui conseguenze andranno affrontate.

Zaia ha parlato con Salvini

In merito alla questione furbetti del bonus Zaia ha detto di aver parlato con Salvini. «Dovremo parlarne al nostro direttivo e già ne ho parlato con Matteo Salvini: l’orientamento è quello di non mettere in lista chi ha chiesto il bonus Covid», ha riferito Zaia. Questa regola, quindi, dovrebbe valere non solo per i consiglieri del Veneto ma anche per gli altri leghisti consiglieri delle altre regioni. Anche Fontana ha detto la sua in merito, definendo ciò che è stato fatto «una grandissima sciocchezza».

I consiglieri veneti umanamente «distrutti»

Forcolin – che è vicepresidente della regione -, Barbisan e Montagnoli sono stati descritti come umanamente «distrutti» dalla vicenda. Il primo avrebbe fatto domanda – a farlo fisicamente sarebbe stata la sua socia nello studio di tributaristi – senza ottenere i soldi mentre i secondi avrebbero domandato il bonus di 600 euro ottenendolo e dandolo poi in beneficenza. I tre diretti interessati avrebbero deciso di farsi avanti per via delle pressioni fatte da Zaia: «Non esprimo giudizi perché ognuno avrà la sua giustificazione, le sue motivazioni. Ci mettiamo poco a fare una sorta di “me too” al contrario. Sospensione e perdita del treno candidature. Se fosse per me quella persona non la candiderei».