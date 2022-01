I tre momenti più significativi di TikTok in Italia che abbiamo affrontato in questo 2021

Immaginiamo di essere TikTok, una piattaforma che nel 2020 aveva già iniziato a catalizzare l’attenzione su di sé – proprio a partire da quell’ozio del primo lockdown – e che nel 2021 è riuscita a raccogliere un bacino di utenza talmente grande da riuscire a superare persino Google come piattaforma più cliccata. Riguardando ai dodici mesi trascorsi, quali sono quei momenti significativi che TikTok in Italia può associare – nel bene e nel male – ai suoi «momenti migliori 2021»? Ne abbiamo selezionati tre.

Al terzo posto l’infermiere licenziato per il video «Quando vai a controllare il paziente dopo due clisteri»

Al terzo posto nella classifica dei momenti più significativi (non necessariamente i più belli) di TikTok in Italia, con un focus temporale intorno al 10 novembre, si colloca la storia dell’infermiere che su TikTok aveva pubblicato un video in cui filmava la sua reazione dopo aver controllato un paziente in seguito a due clisteri (con tanto di musica in sottofondo). Il video diventò virale probabilmente anche per le circostanze in cui venne registrato – ovvero in una struttura per malati terminali – e un utente decise di segnalarlo a chi di dovere, cioè al responsabile della struttura sanitaria. Ciò che ne conseguì fu una lettera di immediato licenziamento all’infermiere che, in un’intervista esclusiva, ci raccontò che per via del provvedimento rischiava anche l’espulsione dall’albo. Questo storia ci insegna che nel 2021 – anno in cui TikTok ha preso il sopravvento e si è senza dubbio guadagnata per il secondo anno consecutivo il titolo di piattaforma dell’anno – agli utenti è un po’ sfuggita di mano la situazione: dove finisce l’intrattenimento e inizia l’etica professionale?

Nei momenti migliori di TikTok Italia del 2021, l’argento a «do ce sta casino, ce sta Gaia Cascino»

Al secondo posto – tra i momenti migliori di TikTok del 2021 – si colloca l’audio virale di Gaia Cascino: «Me chiamo Gaia, c’ho 17 anni, faccio ‘a parucchiera e stai sereno: do ce sta casino, ce sta Gaia Cascino». Gaia Cascino ha diciassette anni e vive a Roma, dove nella vita fa la parrucchiera a Centocelle ed è stata una protagonista indiscussa della sesta stagione del Collegio, format televisivo targato Rai.

Sull’audio estrapolato dalla clip di presentazione di Gaia, né lei né la Rai hanno contribuito direttamente alla creazione del trend che poi è sorto all’interno della piattaforma: è proprio questo che rende merito a questo secondo posto. Che un video di creators terzi raggiunga 8 milioni di visualizzazioni e altrettanti riutilizzi, senza che gli autori del format abbiano studiato quest’estensione transmediale, è un fenomeno talmente attuale che non può passare inosservato.

Prevedibile oro, ma ancora solo in questa classifica, a Khaby Lame

Al primo posto, ma per adesso ancora soltanto in questa classifica, si colloca Khaby Lame che – lo scorso luglio 2021 – ha superato quella che allora era la seconda creator al mondo Addison Rae, guadagnando un argento che ambisce a diventare ora. Su TikTok, infatti, Khaby Lame – giovane creator italiano di Chivasso – è secondo soltanto a Charli D’Amelio, tra loro soltanto 8 milioni di differenza: 132,5 milioni lei e 124,7 milioni lui. L’ascesa di Khaby Lame nella classifica mondiale di TikTok e la sua crescita anche nelle altre piattaforme di social media a cui è iscritto ci ha sorpreso mese dopo mese in questo 2021 e questo ha reso il ventunenne un orgoglio nazionale per il nostro Paese, tanto da farlo rientrare anche nei video riassuntivi che circolano nei social gli ultimi giorni dell’anno, al pari della vittoria degli azzurri agli europei e delle medaglie alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Quanti altri momenti significativi e memorabili ci regalerà TikTok nel 2022? E perché proprio «tantissimi altri»?