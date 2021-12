E così TikTok ha avuto più traffico di Google nel 2021

Dobbiamo rivedere le nostre priorità. Se fino a questo momento abbiamo sempre avuto Google come stella polare per la diffusione di qualsiasi genere di informazione o di contenuto di intrattenimento, questo 2021 è stato definitivamente l’anno della svolta: TikTok supera Google nella classifica dei click che è stata stilata da Cloudflare – la società di content delivery, leader a livello internazionale per la distribuzione del traffico internet – per l’anno appena trascorso. Un successo per la punta di diamante dell’azienda cinese ByteDance che l’anno scorso si trovava a inseguire Google, Facebook, Microsoft, Apple, Netflix e Amazon e che adesso le sopravanza tutte.

LEGGI ANCHE > TikTok si dichiara «trampolino di lancio per marchi»

TikTok supera Google, la classifica di Cloudflare

Per la prima volta, secondo i dati della società di content delivery, TikTok ha toccato la vetta della classifica dei siti più visitati nel febbraio 2021. Poi ha avuto altri momenti di picco, salvo infine attestarsi costantemente alla testa delle piattaforme più visualizzate dagli utenti dal mese di agosto in poi. Un primato consolidato e solido, che ci fa capire come l’utenza ha avuto modo – in questi ultimi due anni – di stravolgere completamente il suo modo di fruire la rete.

TikTok non è più soltanto una piattaforma per adolescenti, ma si è preparata a un vero e proprio allargamento ecumenico, che possa coinvolgere interessi e topic diversi. Una forza incredibile, certificata dai dati. La domanda che, in quanto creatori di contenuti (nella fattispecie notizie), ci dobbiamo fare è: come poter intercettare questa platea sempre più numerosa, utilizzando codici e linguaggi della piattaforma, ma senza snaturare la natura dell’informazione?

TikTok funziona attraverso l’integrazione tra video, musiche in trend, meme, hashtag. È nata come uno strumento di intrattenimento, ma adesso ha superato Google che – nel corso dell’ultimo decennio – si è ritagliato il ruolo di contenitore del sapere universale, perché onnicomprensivo di video, immagini e, soprattutto, testo. Il fatto che TikTok sia la piattaforma più visualizzata del 2021 ci fa capire senza alcun dubbio come il testo sia sempre meno considerato nella fruizione dell’utente (non è di certo la sua parte preminente). Questa è la conseguenza filosofica. Quella pratica è che le aziende considerano TikTok uno spazio sicuro in cui fare investimenti pubblicitari.