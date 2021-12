TikTok si dichiara «trampolino di lancio per marchi»

Il bilancio del 2021 di TikTok è senz'altro positivo, tra numeri in crescita e successi a livello di reputazione, con l'aggiunta di valore per marchi e prodotti

Anche per quest’anno è il caso di dirlo: TikTok dei record. Il social cinese prosegue la sua crescita e sembra inarrestabile, per ora. A fine anno è tempo di bilanci e quelli della piattaforma sono senz’altro in positivo. L’ultimo successo è senz’altro quello di aver anticipato l’uscita dell’inchiesta del Wall Street Journal che criticava il modo in cui l’algoritmo di TikTok propone contenuti che rischiano di essere lesivi per gli utenti: il giorno prima che il quotidiano pubblicasse il frutto del suo lavoro – che con le stesse modalità ha dato il via alla questione Facebook Papers – TikTok ha annunciato che l’algoritmo sarebbe stato cambiato proprio per evitare la ricorsività di contenuti che rischiano di danneggiare gli utenti (a partire da quelli sulle diete estreme).

«TikTok trampolino di lancio per marchi e prodotti»

Un altro risvolto senz’altro importante, protagonista di questo 2021, è quello cui ha fatto cenno con orgoglio Adriano Accardo – Managing Director, Global Business Solutions, Southern Europe -, che ha spiegato come durante l’anno che sta per terminare la piattaforma abbia avuto un ruolo di rilievo nel lancio di marchi e prodotti che sono diventati popolari e virali proprio per essere approdati su questa piattaforma.

«l 2021 è stato l’anno in cui TikTok è diventato un trampolino di lancio in grado di rendere marchi e prodotti veri e propri must, amati dalla community – ha sottolineato il portavoce dei successi di TikTok, ponendo particolare enfasi sui numeri del social cinese – Sono oltre un miliardo al mese le persone che entrano in TikTok alla ricerca di intrattenimento e per i brand è essenziale soddisfare questa domanda con i loro contenuti». Sono già molti i brand che hanno capito il potenziale di TikTok e tanti altri quelli che lo sfrutteranno per avere successo il prossimo anno: «È entusiasmante vedere come i brand di qualsiasi dimensione riescano a ingaggiare la nostra community e non vedo l’ora di scoprire con quali altre modalità di grande impatto continueranno a entrare in relazione con la nostra community nel 2022», conclude Accardo.