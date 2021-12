Contenuti sensibili e adolescenti, gli ultimi provvedimenti di TikTok e Instagram funzioneranno?

Il mondo delle big tech va sempre più verso una maggiore attenzione per gli utenti giovani e giovanissimi. Tra le guide per i genitori che Instagram ha cominciato a distribuire e la modifica dell’algoritmo TikTok che impedisca di mostrare troppo spesso contenuti lesivi per il benessere delle persone, la situazione viene presa seriamente dalle piattaforme. Senza dubbio la pressione dei governi nel mondo ha il suo ruolo nelle decisioni che le big tech stanno prendendo e, nel caso di Instagram, alcuni senatori Usa hanno già affermato che le guide per i genitori e le ultime novità introdotte – compreso l’inserimento del time per gestire la permanenza dei minori sulla piattaforma – sono un modo per «spostare l’attenzione dai propri errori».

La modifica dell’algoritmo TikTok

Se per quanto riguarda i provvedimenti di Instagram stanno già emergendo i primi dubbi, l’azione di TikiTok sembra essere – almeno sulla carta – più strutturale. Andare ad agire sull’algoritmo che influisce su come vengono presentati i contenuti significa fare un cambiamento profondo agendo su quello che finora ha sempre funzionato e ha portato profitti all’azienda.

Lo scopo della modifica dell’algoritmo TikTok è quello di evitare che il social mostri troppo spesso agli utenti lo stesso tipo di video, quelli che potrebbero essere negativi per il benessere della persona. Si tratta di tutta quella serie di post e input che, se forniti in maniera adeguata, non sono dannosi per le persone. Quando parliamo di diete estreme – questione al centro dei provvedimenti sia di Instagram che di TikTok -, per esempio, è ovvio che sottoporre giovani e giovanissimi in maniera massiccia a contenuti di questo tipo abbia un effetto deleterio.

La modifica strutturale è quella che conta

Nell’ambito di questi cambiamento TikTok fa anche sapere – come Axios – che sta analizzando gli algoritmi per capire se, attualmente, agiscono raccomandando contenuti che potrebbero creare problemi alle persone che li guardano (oltre alle diete estreme un esempio di contenuto che può essere problematico è quello relativo alla solitudine e all’isolamento). La piattaforma cinese fa sapere di stare collaborando con esperti in medicina, psicologia clinica e etica AI per fare queste modifiche.

Il risultato che si punta a ottenere è quello di un algoritmo che diversifichi i contenuti proposti non solo sotto il punto di vista dei creator e degli audio ma anche degli argomenti che, se troppo ripetitivi, potrebbero causare danno alle persone. Tutto sta nel trovare il giusto equilibrio tra la possibilità di personalizzazione di ciò che viene proposto e la corretta classificazione dei “contenuti sensibili”.