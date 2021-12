TikTok lancia ristoranti con sola consegna negli Usa

TikTok si sta preparando a lanciare un nuovo servizio che trasformerà i suoi video virali di cibo in pasti che si potranno effettivamente ordinare e gustare. È quanto riporta il sito techcrunch.com.

L’app social sta collaborando con Virtual Dining Concepts e Grubhub per lanciare ristoranti di sola consegna a marchio “TikTok Kitchen” negli Stati Uniti il ​​prossimo anno. Il menu dei ristoranti attingerà ai post di cibo virale più popolari su TikTok, che le persone possono quindi far consegnare a casa loro tramite Grubhub. TikTok prevede di lanciare circa 300 sedi che inizieranno a consegnare piatti a marzo, con l’intenzione di aprire più di 1.000 ristoranti entro la fine del prossimo anno. Il menu iniziale includerà i migliori piatti virali di TikTok come la feta al forno, un hamburger, costolette di mais e patatine fritte. La feta al forno, in particolare, ha guadagnato un’incredibile trazione nel 2021 poiché Google ha riferito che era il piatto più cercato dell’anno dopo aver guadagnato un’immensa popolarità su TikTok. In futuro, il menu delle sedi verrà modificato trimestralmente con nuovi piatti che hanno iniziato a diventare virali.

TikTok ha confermato a TechCrunch che i creatori riceveranno crediti per i piatti all’interno del menu e saranno in primo piano durante la partnership. «I proventi delle vendite di TikTok Kitchen andranno sia a sostenere i creatori che hanno ispirato la voce di menu sia a incoraggiare e assistere altri creatori ad esprimersi sulla piattaforma in linea con la missione di TikTok di ispirare la creatività e portare gioia ai suoi utenti», ha affermato TikTok. La società ha chiarito, tuttavia, che questa era più una campagna per portare il cibo TikTok ai fan, e non l’avventura di TikTok nel settore della ristorazione. Ciò significa che l’azienda probabilmente vede questo più come uno sforzo di marketing, piuttosto che un’attività a lungo termine. La società non ha detto per quanto tempo durerà questa “campagna”, né ha fornito altri dettagli sul processo di ordinazione o su come verranno selezionate e aggiornate le voci di menu.

Fondata nel 2018, Virtual Dining Concepts gestisce diversi ristoranti fantasma con sola consegna e ha collaborato con molte persone importanti, tra cui la celebrità di YouTube MrBeast (che gestisce la propria attività di ristorazione virtuale, MrBeast Burger), Guy Fieri, Steve Harvey, Mariah Carey, Tyga e altri. L’azienda ha anche una partnership con Barstool Sports. A ottobre, Virtual Dining Concepts ha raccolto 20 milioni di dollari in finanziamenti, affermando che prevedeva di utilizzare l’investimento per finanziare tecnologia aggiuntiva, migliorare l’infrastruttura aziendale e fornire ulteriore marketing e assistenza ai clienti. TikTok è ampiamente noto per le tendenze alimentari popolari ed è sede di molte ricette virali che vengono spesso ricondivise su altre piattaforme di social media come Twitter, Instagram e Facebook.

