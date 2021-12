Lo avete visto Joe Biden per la prima volta su TikTok?

Non sarà un suo account personale, non sarà nemmeno quello istituzionale della Casa Bianca. Ma fa un certo effetto vedere l’ottantenne Joe Biden su TikTok, in un video virale che ha superato – negli ultimi giorni – decine di milioni di visualizzazioni.

LEGGI ANCHE > Cosa succederà a TikTok ora che Biden è presidente degli Stati Uniti

Biden su TikTok con i Jonas Brothers, il video virale

Il video vuole spingere le nuove generazioni a essere molto più positive nei confronti della campagna vaccinale. I Jonas Brothers si sono prestati allo scopo, girando diverse clip in varie ale della Casa Bianca: «Sei vaccinato?» «Sì, signore» – è stato il tormentone che ha caratterizzato i 17 secondi di video pubblicato su TikTok e su Instagram. Alla fine del video compare Joe Biden, sorriso smagliante e telefono in mano, che fa finta di riprendere tutto e che commenta: «Sì, ce l’abbiamo fatta». Il video ha inaugurato un trend di TikTok che ha visto l’audio originale essere utilizzato anche in performance di altri utenti.

Il fatto che Joe Biden sia comparso su TikTok è un chiaro segnale della comunicazione della Casa Bianca: non riuscendo a penetrare nell’audience più giovane attraverso i canali social tradizionali (vi ricordate il solo utilizzo di Twitter da parte di Trump, che lo aveva in qualche modo caratterizzato dal punto di vista mediatico?), il team di comunicazione di Biden ha puntato sulla mossa a sorpresa per creare un effetto di straniamento tale da restare bene impresso nell’utente del social network.

Un funzionario della Casa Bianca ha commentato: «Questa è stata la prima volta che noi (come Casa Bianca e come POTUS – President of the United States) abbiamo preso parte a una tendenza sociale virale e poi abbiamo realizzato l’audio originale per insistere sul messaggio legato a vaccinazioni e booster». La scelta di TikTok non è casuale, visto che la piattaforma è stata quella più cliccata in tutto il 2021, superando per la prima volta un colosso come Google. E non è stata casuale anche perché determina un chiaro passaggio di tendenza rispetto alla precedente amministrazione di Donald Trump. Con l’ex presidente degli Stati Uniti, infatti, TikTok era stato a un passo dal ban negli Stati Uniti, poiché veniva percepito come una sorta di osservatore “cinese” degli affari privati dei cittadini americani. Trump aveva minacciato ByteDance di chiudere TikTok se non avesse provveduto a una ristrutturazione aziendale decisa (e in questo stava giocando un ruolo fondamentale Oracle, che aveva pensato all’acquisto della divisione Usa). Fu poi lo stesso Joe Biden a revocare l’ordine esecutivo con cui Trump aveva cercato di bannare TikTok, aprendo – di fatto – una nuova era per la piattaforma anche nel mercato occidentale. Ora, Biden è comparso anche in uno dei video più virali della piattaforma, sancendo definitivamente il cambio di passo.