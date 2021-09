La follia di chi, su TikTok, sta facendo migliaia di visualizzazioni facendosi chiamare “Purosangue” anziché “no-vax”

Prendete il caso di Friedahardy6. Account di TikTok con 20mila followers, ha fatto la sua fortuna con un video in cui ha chiesto ai suoi followers di essere chiamata “purosangue“, anziché “non-vaccinata”. Attualmente è il tema preminente del suo account, con tantissimi duo con persone che stanno cercando di mettere in circolo la stessa moda.

Purosangue, l’ultima moda di chi non è vaccinato

Il riferimento, chiaramente, è ai personaggi di Harry Potter, il romanzo fantasy di J.K. Rowling che ha segnato una generazione. I purosangue, nel libro, sono i maghi dalla stirpe lineare: discendenti di maghi che si sono sposati tra loro. Ma il talento magico, come prevede la trama, può essere trasmesso anche a maghi che nascono da un genitore “babbano” (non mago) o – come nel caso della protagonista femminile, Hermione Granger – da entrambi i genitori gabbani.

Nel romanzo, l’accezione di purosangue è sempre stata vista in chiave negativa: è il “programma elettorale” di Lord Voldemort, il più potente mago oscuro che ha da sempre combattuto con Harry Potter (sin da quando era letteralmente in culla) e che puntava a eliminare i “mezzosangue” per stabilire una linearità di discendenza nella linea di successione dei maghi. Purosangue, appunto.

Fa davvero terrore – pur nell’ingenuità del personaggio che ha proposto questa moda su TikTok – che un concetto del genere possa essere applicato alla vaccinazione. Le allegorie in Harry Potter – che ripropongono in chiave fantasy dei concetti che, purtroppo, il genere umano ha attraversato nei momenti più controversi della storia del Novecento – non mancano. Ma ribaltarle nell’ottica di una opposizione tra vaccinati e non vaccinati fa davvero un certo effetto. E la sensazione che si prova non è davvero delle migliori.

Ma intanto la tendenza, tra gli users di TikTok, sembra essere stata sdoganata.