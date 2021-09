I nuovi provvedimenti di TikTok per chi cerca contenuti relativi al suicidio

TikTok ha annunciato che presto in tutto il mondo chi cercherà contenuti relativi al suicidio sarà reindirizzato per trovare aiuto

TikTok – così come tutte le altre piattaforme social – è sempre più sotto la lente di ingrandimento delle organizzazioni che tutelano i diritti delle persone e degli utenti. Nell’ambito delle nuove risorse che TikTok renderà disponibili nei prossimi mesi in tutto il mondo troviamo una guida sui disturbi alimentari e una funzione che indirizzerà qualunque utente verso un supporto locale non appena cercherà termini come “suicidio” sulla piattaforma. I provvedimenti di TikTok contro suicidi sono sicuramente molto attesi in una piattaforma che viene utilizzata soprattutto da giovani e giovanissimi.

TikTok contro suicidi fornisce contatti con un aiuto diretto

TikTok ha deciso di aiutare gli utenti che sono alle prese con problemi di salute mentale e pensieri suicidi e che ricercano certi termini su TikTok fornendo un contatto con aiuti diretti: «Ci preoccupiamo profondamente per la nostra comunità, e cerchiamo sempre nuovi modi in cui possiamo nutrire il loro benessere – ha detto la piattaforma annunciando la novità – ed ecco perché stiamo prendendo ulteriori misure per rendere più facile per le persone trovare risorse quando ne hanno bisogno su TikTok».

I social influenzano in maniera massiccia le persone in generale e, ancora di più, i giovani. Non mancano rapporti che lo confermano – come quello dell’Education Policy Institute e del Prince’s Trust di cui parla BBC -: la salute mentale degli adolescenti risente fortemente dell’utilizzo dei social a partire dai problemi di autostima. Proprio oggi è emerso che Instagram sapeva di quel 32% di ragazze che, utilizzando la piattaforma, vedevano il rapporto con il proprio corpo peggiorare. Questo, utilizzando le piattaforme, a prescindere dallo stato di salute mentale.

Si resta in attesa, quindi, di scoprire come verranno gestite le ricerche sul suicidio e sull’autolesionismo che potrebbero interessare gli utenti di TikTok e, in particolare, gli adolescenti.