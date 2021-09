In Usa e Uk l’utente passa più tempo su TikTok che su Youtube

Sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito gli utenti passano mediamente più tempo a visualizzare contenuti di TikTok che contenuti di Youtube. Il dato arriva da un nuovo rapporto della società di monitoraggio App Annie che indica il tempo medio di visualizzazione sulle varie app e, di conseguenza, il livello di coinvolgimento. Nel rapporto il social cinese viene definito come l’app che ha «sconvolto il panorama dello streaming e dei social».

LEGGI ANCHE >>> Come aiutare i ragazzi su TikTok a orientarsi tra le bufale in ambito sanitario

Rimane comunque più alto il tempo complessivo trascorso su Youtube

Youtube – come si legge su BBC – rimane al primo posto per tempo complessivo trascorso dagli utenti perché, in totale, ne conta di più ma il primato per utente spetta ora a TikTok. Dall’analisi specializzata emerge quindi come TikTok stia procedendo nella sua scalata, diventando uno di quei social dei quali non si può fare a meno e che si scrollano in continuazione durante tutta la giornata. Il rapporto in questione ha tenuto conto solo dei telefoni Android dei due paesi.

TikTok in Usa e Uk si sta avvicinando a Facebook

«Ora sappiamo – spiega Jamie MacEwan, di Enders Analysis – che negli Stati Uniti e nel Regno Unito, TikTok ha superato YouTube, e si sta avvicinando a Facebook». Un risultato veramente grandioso se si pensa che è stato raggiunto a giugno 2020 e, da quel momento, il primato di TikTok su Youtube quando si parla del tempo medio trascorso dall’utente ogni giorno su un’app è stato mantenuto nel Regno Unito.

Negli Usa, invece, le due app di video si sono alternate fino a aprile 2021, quando TikTok ha sancito il suo primato in tal senso. TikTok, secondo il rapporto, conserva anche altri primati: è l’applicazione più scaricata al mondo nel 2020 e riesce a fornire un guadagno sempre maggiore ai creators che scelgono di utilizzarla (anche grazie alla funzione mance).