Come aiutare i ragazzi su TikTok a orientarsi tra le bufale in ambito sanitario

Smentire le fake news e porre un argine alla disinformazione, soprattutto in tempi di Covid e su un tema delicato come la donazione del sangue, deve essere fatto in modo da raggiungere il più ampio numero di persone possibile. Sul legame tra la donazione sangue e vaccino e, più in generale, sulle regole per donare il sangue se ne dicono veramente troppe, tutte leggende metropolitane o notizie false nate chissà dove e diffuse a macchia d’olio.

Tra i tanti che combattono contro la disinformazione e provano a raggiungere i più giovani ci sono le assistenti sanitarie dell’account TikTok e Instagram Vita da As. Queste cinque giovani donne ogni giorno, grazie a filtri e effetti delle varie piattaforme, danno il loro contributo smentendo le notizie false che riguardano l’ambito sanitario e il coronavirus con la freschezza che caratterizza la giovane età e il pubblico al quale si approcciano.

LEGGI ANCHE >>> Dalle «alte sfere» al «mio cugino»: la genesi della bufala sulle donazioni di sangue | VIDEO

Alcune tra le bufale più diffuse su donazione sangue coronavirus (e non solo)

EMBED VIDEO

Dal lavoro coordinato tra la redazione di Giornalettismo e le assistenti sanitarie di Vita da As è nato un video che elenca cinque tra le fake news su donazione sangue e vaccino – e, più in generale, dei falsi miti più noti sulla donazione – che maggiormente vengono riportate. Informazioni che, ovviamente, tendono ad allontanare le persone che non di informano nel modo giusto da una pratica che salva vite ogni giorni.

Ecco che allora tra le bufale più in voga ai tempi del Covid troviamo quella della Croce Rossa americana che impedirebbe la donazione di sangue ai vaccinati. Peccato solo che qualsiasi associazione di donazione sangue abbia smentito la bufala e che ci siano specifiche indicazioni anche a seconda del vaccino che si è fatto. Tutti i vaccinati possono donare, basta aspettare il giusto lasso di tempo. Una bufala, questa, che va a braccetto con quella di persone tatuate e con piercing che non potrebbero mai donare: anche in questo caso, basta aspettare un determinato quantitativo di tempo per poi poter tornare a donare per tutto il resto della vita.

Il digiuno totale prima della donazione? Non solo falso ma anche controindicato. I litri di sangue prelevati? Esiste un limite ben preciso stabilito dalla legge e che non si avvicina nemmeno per sbaglio al litro di sangue. E basta anche alle catene di Sant’Antonio che chiedono sangue (e spesso anche soldi) per una persona specifica: in Italia non si può scegliere a chi destinare il sangue donato.