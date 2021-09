Khaby Lame dice che con TikTok non si diventa ricchi, cosa dicono i dati?

Khaby Lame intervistato a Venezia ha detto che con TikTok non si guadagna poi così tanto, ed effettivamente bisogna capire quali contenuti vengono pagati e quali no

Khaby Lame è stato tra i protagonisti del red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Tra flash e intervista, al Corriere della Sera ha raccontato un’altra porzione di una storia che ormai tutti conosciamo. «I miei genitori a causa del Covid non lavorano, hanno la cassa integrazione – ha spiegato il giovane influencer – e io non sono ricco, ma li aiuto». Il suo sogno è quello di diventare il prossimo Will Smith, quindi fare carriera nel mondo della recitazione. «Si diventa ricchi con TikTok?», chiede il giornalista del Corriere, e la risposta arriva immediatamente con Khaby Lame che scoppia in una fragorosa risata: «Assolutamente no!».

Quanto guadagna Khaby Lame (o un influencer) su TikTok?

Secondo quanto afferma Khaby Lame quei 10 o 15 mila euro a video non sono la verità. Se quello che si legge sui suoi guadagni non è vero, c’è però da considerare che esistono dati precisi su quanto guadagnano gli influencer su TikTok, Instagram e tutti gli altri social. I dati dicono altro – come vedremo a breve – ma, ovviamente, si tratta di proiezioni e ipotesi che si fanno basandosi sui dati accessibili. Quanto guadagna Khaby Lame lo sanno, ipoteticamente, solo lui e il suo agente.

Degli altri influencer sappiamo – come suggerisce una recente ricerca della società di strategia e comunicazione digitale DeRev – che i guadagni cambiano in base al numero di follower e al social. Su TikTok, in particolare, le persone che hanno più di 5 milioni di follower (attualmente Khaby Lame ne ha 110 milioni) possono arrivare a guadagnare anche 60 mila euro per un singolo contenuto. Contenuto che, ovviamente, deve essere fatto in partnership con una qualche azienda disposta a pagare per comparire su quel profilo.

I mega influencer di TikTok, ovvero quelli con un numero di follower che va da 1 milione a 5 milioni, guadagna dai mille ai 25 mila euro per un contenuto. Questa forchetta ampissima che risulta dai dati è frutto, appunto, del fatto che ogni influencer viene pagato in base a quello che fa, alle persone che raggiunge e – soprattutto – in base all’engagement che genera. Un dato che non necessariamente è migliore con molti follower in ballo.

