Khaby Lame è il secondo al mondo a raggiungere i 100 milioni di follower su TikTok

La scalata di Khaby Lame per raggiungere la vetta del successo su TikTok si arricchisce di un record in più. Dopo essere diventato il secondo nella classifica mondale di TikTok, Khaby Lame è diventato il primo creator in Europa e il secondo nel mondo a raggiungere i 100 milioni di follower sul social. Il suo format ormai lo conosciamo tutti: con la sua mimica ormai riconosciuta nel mondo, il giovanissimo creator mostra come fare in maniera semplice compiti che altre persone in giro per il web svolgono in maniere assurde.

La semplicità dei suoi gesti e la genuinità del personaggio – uniti al lavoro di un’agenzia di comunicazione esperta – hanno dato vita a un personaggio che è destinato a raggiungere sempre nuovi record.

Il nuovo recordo di Khaby Lame sono quei 100 milioni di follower

TikTok si è congratulata con il creator per aver raggiunto questo nuovo record. «Sono onorato di aver raggiunto questo risultato che non sarebbe stato possibile senza l’unicità e l’affetto della community di TikTok – ha fatto sapere il tiktoker italiano di origine senegalese il cui profilo, ora, è il secondo più seguito al mondo – Intrattenere e far ridere le persone è la mia passione, che coltivo sin da bambino».

Khaby Lame ha già raccontato la sua storia e questo enorme successo che si è ritrovato a gestire è la conseguenza della realizzazione di un sogno: far ridere le persone con le sue capacità. «Sono grato a TikTok perché mi ha offerto un palcoscenico globale per vivere la mia passione e condividerla con il mondo intero – ha affermato – e continuerò a lavorare per i miei sogni».

Un grazie speciale Khaby Lame lo riserva alla sua community: «So di poter contare su una bellissima community pronta a fare il tifo per me. Vi ringrazio tutti. Vi voglio bene».