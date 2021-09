Su TikTok il meme del marito italiano arrabbiato per il cibo rovinato sta facendo ridere gli americani

La cosa più bella e divertente delle relazioni tra persone di paesi diversi è il confronto su qualsiasi aspetto, dalla vita quotidiana alle cose più serie. Esistono moltissime relazioni che prevedono l’intreccio tra culture diverse e, come sa bene chiunque abbia avuto esperienze all’estero, gli italiani sono bravi a far valere le tradizioni del loro paese (soprattutto quando si tratta di cibo). Ecco che allora un meme TikTok marito italiano – tratto dal profilo della sua ragazza americana – sta facendo ridere moltissimo gli americani e non solo.



Il meme TikTok marito italiano dal profilo della ragazza americana

Un’idea che indubbiamente si presta moltissimo alle dinamiche del social cinese: una giovane donna riprende il marito italiano ogni volta che si arrabbia, soprattutto in tutte quelle occasioni che riguardano divergenze culturali. Ecco che, allora, su Buzzfeed i profili TikTok e Instagram che prevedono l’accoppiata americana-italiano stanno avendo un enorme successo negli States.

Dal video in cui il marito si arrabbia perché non vuole essere chiamato col suo nome ma “amore” dalla moglie a quello in cui sbrocca – letteralmente – perché la pasta è stata cotta troppo, il profilo in questione sta avendo un grandissimo successo proprio per le espressioni facciali e l’estrema italianità espressa dal giovane uomo.

Il profilo della coppia ha raggiunto numeri enormi grazie a questi video spiritosi e divertenti: i follower sono più di 660 mila e i mi piace ai contenuto sono diversi milioni ormai. La ricetta perfetta per il successo su TikTok, stavolta, si basa sul divertente incontro tra la cultura italiana e il resto del mondo.