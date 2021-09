Dai vlog su Instagram e YouTube alla scomparsa: la storia della tiktoker Gabrielle Petito

Gabrielle Petito ha 22 anni ed è la tiktoker statunitense che quest’estate è partita in compagnia del suo fidanzato Brian Laundrie per un tour a bordo di un van attrezzato. Adesso l’hashtag Gabby Petito sta facendo il giro di TikTok, Instagram e tutti i social media in cui qualsiasi persona possa riconoscerla e fornire informazioni in merito alla sua scomparsa. Le ultime notizie della giovane risalgono allo scorso 30 agosto.

Gabby Petito: dentro la storia di una scomparsa

Su TikTok, gli hashtag tra cui #findgabby e #gabbypetito hanno decine di milioni di visualizzazioni. Gli utenti hanno postato aggiornamenti sulla scomparsa, come il caso del profilo TikTok @robandhaley, che da settimane ripercorre e analizza qualsiasi novità sulla vicenda.

Nel frattempo – come riporta Rolling Stone – la famiglia di Petito continua la sua disperata ricerca. Da quando hanno denunciato la sua scomparsa, sono emersi i dettagli delle interazioni della polizia con la coppia e le ultime comunicazioni di Petito, ma finora nessuna risposta. Il suo fidanzato, Brian Laundrie, è tornato a casa in Florida intorno al primo settembre, ha preso un avvocato e finora è rimasto in silenzio, anche se – essendo egli il compagno di viaggio – è ritenuto dalle autorità una persona di interesse.

Il loro viaggio doveva essere un’avventura sulla vita da furgone (un Ford Transit), convertito a residenza in movimento. A bordo del veicolo: un letto, un tavolo e una libreria, poi una tenda e un’amaca. La giovane coppia aveva lasciato New York il 2 luglio per quello che doveva essere un viaggio di quattro mesi attraverso i parchi nazionali. Hanno iniziato a documentare il loro viaggio su Instagram con l’hashtag #vanlife e su YouTube.

Gabby e Brian: quel litigio durante il viaggio

Secondo un rapporto della polizia, la coppia aveva litigato qualche settimana prima che venisse denunciata la scomparsa di Petito. Il 12 agosto una persona ha chiamato la polizia dopo aver assistito ad un litigio tra i due. Gli agenti li hanno fatti accostare nel furgone, e hanno deciso che l’incidente era stato più un crollo emotivo che una vera e propria aggressione. Laundrie e Petito hanno entrambi detto agli ufficiali che Petito soffre di attacchi di panico e che quel litigio era dovuto al troppo tempo trascorso insieme che «creava tensione emotiva tra loro e aumentava il numero di discussioni». La famiglia di Petito ha detto di aver ricevuto un aggiornamento sulla sua posizione il 23 agosto, quando lei e Brian stavano lasciando lo Utah diretti al Grand Teton National Park del Wyoming. Poi, il 30 agosto, l’ultimo messaggio dal telefono della 22enne a sua madre con scritto «Nessun servizio in Yosemite», anche se un avvocato della famiglia dubita sia stato inviato da Petito.

Luci e ombre in una vicenda che ha dell’incredibile e che, purtroppo, non ha ancora avuto il suo lieto fine. Cosa potrebbe aver spinto una ragazza piena di vita ad allontanarsi volontariamente? E se non si è allontanata volontariamente, con quale intenzione potrebbe essere stata rapita? In questa drammatica vicenda, i social media svolgono un ruolo positivo e qualsiasi dettaglio, avvistamento (e anche rumors) su Gabby Petito non va lasciato al caso, nemmeno se proveniente da TikTok.