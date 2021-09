La stretta sui "contenuti inappropriati", così come li valuta il governo cinese, si fa sempre più forte per i giovani del paese

TikTok cinese limitato nell’uso agli under 14 per proteggerli da contenuti inappropriati

La Cina continua a premere sui giovani affinché non vengano deviati dal mondo di oggi e non solo. Ricapitoliamo: la più celebre app per incontri gay deve continuare a esistere diventano una farmacia visto il giro di vite nei confronti della comunità LGBTQI+ nel paese. Restrizioni anche per i videogiochi: prima la legge che imponeva di giocare massimo tre ore a settimana, poi lo stop all’approvazione di nuovi videogiochi online. C’è stato anche l’attacco diretto ai social e alla televisione, che danno spazio e fanno emergere uomini troppo effeminati. Ed ecco che ora arriva anche la limitazione di TikTok cinese under 14.

TikTok cinese under 14 limitato

Si chiama Douyin, è la versione cinese di TikTok e nella giornata di sabato tutti gli utenti under 14 si sono ritrovati ad accedere a una versione diversa dell’applicazione. Si tratta di una “modalità giovani” appositamente ideata e programmata per proteggere – si fa per dire – i giovani da contenuti definiti inappropriati dal regime.

Arriva quindi un attacco diretto anche ai tiktoker cinesi, gli stessi bersagliati in televisione, quelli che promuovono una mascolinità ben diversa da quella che desidera promulgare il regime. Per la Cina gli uomini devono essere forti e prestanti, come quelli degli eserciti di un tempo, per garantire protezione al paese. Il tentativo di fermare il terzo millennio e il progredire della visione di uomo e donna in Cina si fa sempre più evidente e più stringente.

Lo Stato cinese sta serrando sempre più il controllo sulla vita dei giovani, accusati di essersi distaccati troppo dalla rigida visione del paese, e passare per i social network è immancabile. Una mossa che va ad aggiungersi al bando delle persone LGBTQI+ e dei loro “stili di vita” nella televisione e anche nelle università, dove sono stati schedati.