Licenziato l’infermiere che pubblicò il video su TikTok «Quando vai a controllare il paziente dopo due clisteri»

È stato licenziato l’infermiere che su TikTok aveva pubblicato un video in cui filmava la sua reazione dopo aver controllato un paziente in seguito a due clisteri (con tanto di musica in sottofondo). Il video ha indignato il web a tal punto che un utente ha addirittura segnalato il video a chi di dovere, cioè al responsabile della struttura sanitaria, che con una mail annuncia di aver preso il provvedimento di immediato licenziamento. Adesso, nei social media, si gioisce della notizia e in tanti sperano che la singola decisione funga da apripista per tante altre persone da licenziare per il loro uso improprio di TikTok.

LEGGI ANCHE > I boomer che commentano su TikTok la lite Ghali-Salvini: «sembra di stare su Facebook»

Un video su TikTok può causare un licenziamento?

La domanda se un video pubblicato su TikTok possa o meno causare un licenziamento apre un dibattito più che mai attuale, poiché è in questi ultimi anni che la piattaforma sta avendo il suo boom e chiunque – rincorrendo la speranza che i propri contenuti diventino virali – si presta a condividere video di ogni tipo. Quando però questi vanno a ledere una categoria professionale e chi affida la propria vita alle figure che fanno parte di tale categoria, di intrattenimento c’è ben poco. E questo adesso lo saprà bene l’uomo che, con 15 secondi di video, si è giocato la carriera di infermiere.

Secondo quanto riportato da Trash Italiano, sembrerebbe che l’infermiere operasse in un hospice, ovvero quelle strutture dove si sottopongono cure palliative e terapia del dolore ai malati terminali . Questo non fa che aggravare la vicenda, poiché quei pazienti da cui l’infermiere ha tratto ispirazione per creare il suo video – apponendo la didascalia «Quando vai a controllare il paziente dopo due clisteri» – sono con grande probabilità malati terminali.

Nella mail, il responsabile della struttura informa chi ha inviato la segnalazione che, «valutata dagli organi di controllo preposti la persona segnalata, l’infermiere xxx è stato oggi stesso sottoposta a provvedimento di immediato licenziamento». Poi, nella mail il responsabile ci tiene a precisare che l’infermiere «non faceva parte dell’organico stabile della struttura, ma con contratto a prova semestrale non ancora completato». Poi, conclude: «ci riserveremo comunque ulteriori azioni e segnalazioni ad organi competenti per la tutela del nostro sempre corretto operato».

Le reazioni nei social media sono state molteplici, ma sembrano tutte accomunate da un unico coro: «Levare TikTok al personale medico e sanitario».

genuinamente felice che quell’infermiere di tiktok sia stato licenziato. magari è la volta buona che tutti i medici, infermieri, oss etc di tiktok che fanno quei video in cui perculano i pazienti capiscono che le loro priorità sono altre — val (@txtculto) November 10, 2021

Quindi l’infermiere dell’altro giorno che si divertiva a fare video nei quali faceva ironia su cose riguardanti la salute dei pazienti è stato licenziato, bene, vediamo se così passa la voglia anche a tutti quei ginecologi e nutrizionisti che ridicolizzano i pazienti — Ansya Stalker 🍂🍁🌰 (@StalkerAnsya) November 9, 2021

Molto felice per l’infermiere licenziato. Sia perché lascia spazio a qualcuno con più empatia sia perché tutti questi medici/infermieri su Tik Tok devono un attimo imparare i limiti. — fernweh (@lettriceseriale) November 9, 2021

Senza dubbio, in diversi casi, l’etica professionale è messa in dubbio da atteggiamenti e contenuti social che vanno ben oltre i video incoraggianti di inizio pandemia tra i corridoi degli ospedali con il monito andrà tutto bene.