Com’è diventato trend su TikTok l’audio «Me chiamo Gaia, c’ho 17 anni, faccio ‘a parucchiera»

«Me chiamo Gaia, c’ho 17 anni, faccio ‘a parucchiera e stai sereno: do ce sta casino, ce sta Gaia Cascino». Su TikTok, questo è uno dei trend del momento, con tanto di coreografia, per un totale di 20,1 K di video pubblicati aventi quest’audio come sottofondo. Ma qual è la sua storia? Un trend, come diventa trend?

Gaia Cascino: da Centocelle al trend di TikTok

Gaia ha diciassette anni e vive a Roma, dove nella vita fa la parrucchiera a Centocelle, quartiere della capitale. Una ragazza come tante altre, con una quotidianità simile a quella di mille altre ragazze della sua età, che quando ha tempo carica qualche video sul suo profilo TikTok e che ogni giorno vive quell’alternanza tra alti e bassi chiamata adolescenza. Gaia Cascino è indiscutibilmente una delle protagoniste del Collegio, format televisivo targato Rai giunto quest’anno alla sua sesta stagione. Per quest’anno, l’ambientazione scelta è il 1977, l’anno della Febbre del sabato sera, scenario anacronistico in cui inserire una classe di giovani appartenenti alla Gen Z, il cui pensiero principale è quello di far diventare virale i propri video di TikTok e di «fare casino» semplicemente per il gusto di farlo.

Come il caso di Gaia, che già nel suo video di presentazione introduce sé stessa con una frase destinata a entrare tra quelle emblematiche associate al Collegio: «Me chiamo Gaia, c’ho 17 anni, faccio ‘a parucchiera e stai sereno: do ce sta casino, ce sta Gaia Cascino».

Ma com’è diventato virale l’audio? Come spesso accade, questo tipo di narrazione – in un medium diverso da quello di partenza – proviene proprio dagli spettatori, che fanno propria una determinata clip facendole varcare i confini di nuove piattaforme. In questo caso, TikTok, dove il profilo @webitaliano ha caricato la prima parte del video integrale, ottenendo ben 3,4 milioni di visualizzazioni.

Da @webitaliano l’audio è stato poi usato dal profilo di @jarno2x, in cui due giovani ragazzi inventano una coreografia che possa accompagnare la voce di Gaia, video corredato dal segnale di avvertimento «NUOVO TREND» e che in soli 6 giorni ha ottenuto 7,2 milioni di views e 826 mila likes, fino a quando non è intervenuta la diretta interessata, che ha pubblicato un TikTok sul suo profilo con un esplicito riferimento al fatto che – senza volerlo – la sua voce è diventata virale e al momento chiunque frequenti la piattaforma ha sentito almeno una volta quell’audio o visto ballare quella breve coreografia.

Come detto precedente, in ciò che è accaduto, in tutta questa viralità, hanno contribuito poco – in maniera diretta – gli autori del programma televisivo; ma non si può negare che indirettamente, nel combinare quella presentazione a quel soggetto e in quel modo, abbiano sperato che i fan estrapolassero parte della clip per farla vivere di vita propria (ma incentivando allo stesso tempo anche l’audience del Collegio).