Su TikTok sarà possibile dare la mancia ai creatori

TikTok sta sperimentando un nuovo strumento che consente agli utenti di TikTok di dare la mancia ad alcuni creatori direttamente sui loro profili. Secondo un video della funzionalità delle mance condiviso questa settimana dalla creatrice di TikTok Jera Bean, che ha notato la funzionalità nell’app e ha chiesto l’approvazione, qualsiasi somma di denaro inviata ai creatori andrà direttamente a quella persona (il che significa che TikTok non si prenderà una parte). È quanto riporta il sito The Verge.



LEGGI ANCHE –> Tra aprile e giugno, Tik Tok ha rimosso 81 milioni di video dalla sua piattaforma

Per qualificarsi per la funzione, gli account devono essere in regola sulla piattaforma, avere almeno 100.000 follower, soddisfare un requisito di età e accettare i termini dei suggerimenti di TikTok. Se i creatori soddisfano questi criteri, possono quindi richiedere lo strumento, anche se non è chiaro se tutti coloro che fanno domanda verranno approvati. Sulla base di un video di follow-up dello stesso creatore condiviso giovedì sera, il processo di candidatura sembra muoversi abbastanza rapidamente. L’account di Jera Bean ora mostra un pulsante “Mancia” che indirizza gli utenti a una pagina in cui possono dare una mancia al creatore di $ 5, $ 10, $ 15 o un importo personalizzato a loro scelta (minimo $ 1). Inoltre, la piattaforma consente di inviare mance in modo anonimo. “Pensiamo sempre a nuovi modi per portare valore alla nostra comunità e arricchire l’esperienza di TikTok”, ha detto a The Verge un portavoce dell’azienda. TechCrunch ha riportato la notizia in precedenza, citando il video iniziale di Jera Bean. Gli utenti devono avere almeno 18 anni per inviare mance ai creatori, ma non sembra che gli utenti debbano effettivamente seguire l’account che stanno dando suggerimenti per utilizzare la funzione. Tuttavia, per il momento è in fase di test su base limitata. TikTok ha rifiutato di commentare quanto sia ampiamente disponibile la funzione per i creatori sulla sua piattaforma in questo momento.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]