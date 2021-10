Cos’è il trend immortal snail che spopola su TikTok?

Il trend della immortal snail (ovvero lumaca immortale) ha guadagnato popolarità per la prima volta nel 2014 e in questi giorni sta riconquistando TikTok. Se negli ultimi giorni ti è capitato di frequentare la piattaforma e di vedere dei video con milioni di views aventi l’hashtag #immortalsnail, allora ti sarai anche chiesto da dove nascesse quel trend e che significato avessero tutti quei meme sulle lumache. Ve lo raccontiamo noi.

Il trend immortal snail: da dove nasce

Il meme, o più in generale il trend, fa riferimento ad un immaginario scherzo che andava di moda già nel 2014 e che aveva per oggetto una lumaca immortale che tenta di minacciare la tua vita provando ad ucciderti. Nonostante dal 2014 siano passati ormai 7 anni, il web ogni tanto tira fuori dall’armadio qualche fenomeno passato, allo stesso modo di quando indossiamo quella giacca che abbiamo tenuto da parte per anni fino al giorno in cui, improvvisamente, torna a piacerci. Ma da dove viene questo meme? Come spiegato da PopBuzz, #immortalsnail si riferisce ad uno scenario ipotetico in cui una persona riceve milioni di dollari e viene resa immortale in cambio di essere inseguita per il resto della sua esistenza da una lumaca dal tocco letale.

La Lumaca Immortale ha guadagnato popolarità su internet nel 2014, da un episodio del podcast Rooster Teeth. L’ipotetica situazione si è evoluta e ha preso diverse altre vite. Nell’episodio in questione, i podcaster pongono la domanda: «Riceveresti 10 milioni di dollari a patto che per il resto della tua vita ci sia una lumaca che cerca di prenderti – e da cui non puoi essere toccato – perché altrimenti moriresti?».

La lumaca immortale ritorna nel 2021 con ‘Happy Xmas’

Con un salto temporale di 7 anni – d’altronde si sa, non è che le lumache siano famose per la loro rapidità – nel 2021 risbuca fuori questo trend, ma su TikTok. La scorsa settimana un utente ha postato un riferimento al meme della lumaca con una didascalia che recitava: «Io e la lumaca, miliardi di anni nel futuro mentre il sole morente si chiude sulla Terra». E da lì, negli ultimi sette giorni, i video che fanno riferimento all’animale sono spuntati dappertutto. Esattamente come sbucano nella realtà dopo un temporale. Al momento sta raccogliendo un enorme consenso e l’hashtag #ImmortalSnail ha 36 milioni di visualizzazioni.

La maggior parte dei video sulla immortal snail su TikTok ha come audio «Happy Xmas (War Is Over)» di John Lennon e Yoko Ono, la canzone utilizzata dal primo utente che ha ripreso il trend. Nelle didascalie invece le persone stanno dando libero sfogo alla loro fantasia: POV: ti trovi finalmente faccia a faccia con la lumaca dopo centinaia di anni; la lumaca che spunta a caso nella tua vita quotidiana quando meno te l’aspetti; la lumaca – semplicemente – racchiusa in un barattolo per impedirle di rincorrerti.