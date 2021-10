Quello che c’è da sapere sulla challenge “slap a teacher” su Tiktok e perché non bisogna crederci troppo

TikTok è famoso per la corsa ai Per te, la sezione dell’app in cui gli utenti puntano di far finire i propri video. Se su TikTok un video finisce lì può potenzialmente diventare virale e ottenere anche milioni di views. E questa è una caratteristica esclusiva dell’app (per quanto i Reel di Instagram stiano facendo del loro per mantenere la concorrenza). Una delle strategie che un utente TikTok può adottare per cercare di rendere un contenuto virale è quella di seguire le challenge più famose. Però, alcune di queste vengono negativamente attribuite all’app senza che questa le abbia mai contenute, come il caso di Slap a teacher.

La challenge di TikTok Slap a teacher

Nel mese di settembre diverse challenge hanno creato scalpore, specie negli Usa, dove alcuni studenti adolescenti si sono filmati mentre vandalizzavano o rubavano oggetto dalle loro scuole, in particolare dai bagni, per poi caricare i video risultanti su TikTok. Come segnala Snopes, questa tendenza è stata la causa della chiusura della New Britain High School nel Connecticut a causa di un aumento di violenza e vandalismo, e il procuratore generale del Connecticut ha incolpato TikTok, chiedendo un incontro con il CEO della piattaforma, Shou Zi Chew. Questa la lettera ufficiale:

TikTok fails to control the spread of dangerous content. In CT, vandalism closed schools and the new “Slap a Teacher” challenge may put educators at risk. I am urging TikTok to come to CT to meet with educators and parents and commit to reforms that stop this reckless content. pic.twitter.com/soO2wVT49M — AG William Tong (@AGWilliamTong) October 4, 2021

Questa tendenza si è poi andata ad intersecare con un’altra, intitolata Slap a teacher, che vuol dire letteralmente «schiaffeggia un insegnante». Secondo delle indagini superficiali, pare che due studenti abbiano presumibilmente schiaffeggiato un dipendente della scuola, ma non c’è nessuna prova che questi episodi siano collegati ad una tendenza di TikTok. I responsabili delle scuole coinvolte portano avanti la testi per cui la colpa sia da attribuire alla piattaforma, ma già i media locali definiscono poco chiare le dinamiche d’origine della challenge e l’effettiva pubblicazione dei contenuti su TikTok.

The rumored ‘slap a teacher’ dare is an insult to educators everywhere. And while this is not a trend on TikTok, if at any point it shows up, content will be removed. Learn more about practicing responsible behavior here: https://t.co/68VWesl9rf — TikTokComms (@TikTokComms) October 6, 2021

In una dichiarazione, TikTok ha detto che non hanno trovato contenuti relativi a «schiaffeggia un insegnante» sulla loro piattaforma, aggiungendo che «la maggior parte delle persone sembrano venire a conoscenza della sfida offline da fonti diverse ed esterne da TikTok». La voce della challenge sembra aver avuto origine da una lista di presunte sfide mensili di TikTok che è stata ampiamente pubblicata su Facebook e fatta circolare dai media. Ma dove ha avuto origine quella lista? E poi, i dati contenuti nella lista sono reali oppure l’unica challenge è quella tra i competitors?