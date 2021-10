Cosa sono i nuovi meme “Evil be like” virali sui social

Vediamo cosa sono e come funzionano i nuovi meme Evil be like che sono diventati virali negli ultimi due giorni e che diventano sempre di più

Sono almeno un paio di giorni che Twitter si è riempito di meme Evil be like. Si tratta dei meme che abbiamo imparato a conoscere finora più altri nuovi meme che, in sostanza, non fanno altro che riproporre il contrario rispetto a ciò che solitamente il personaggio ritratto rappresenta. Ecco che, allora, la celebre frase tratta da una canzone di Paolo Meneguzzi «Vero, che ti amo ancora, vero, che ti ho tradita, falso» diventa «Falso, che ti amo ancora, falso, che ti ho tradita, vero», dando vita così alla versione evil del cantante.

Su Twitter se ne possono rintracciare moltissimi non solo in italiano ma anche in spagnolo e inglese, rappresentando un fenomeno che si sta diffondendo in rete a macchia d’olio e che produce meme che sembrerebbero destinati a vedersi per parecchio tempo.

Il fenomeno virale dei meme Evil be like

Basta farsi un giro su Twitter per capire la portata del fenomeno. I meme in questione altro non sono che il negativo o con i colori invertiti della foto originale abbinate a citazioni o frasi tipo che sono tutto il contrario di quelle che conosciamo.

Ecco che allora, dopo Paolo Meneguzzi, spunta Nonno Libero versione evil che afferma: «Una parola è più che sufficiente», in aperto contrasto con il celebre «Una parola è troppa e due sono poche» che lo ha reso un personaggio iconico della serie Un medico in famiglia. Scene di film, citazioni famose di personaggi realmente esistiti o storici, di film e cartoni animati: tutto deve diventare il suo contrario nel gioco dei meme Evil be like.

evil iconico bimbo dello zecchino d’oro be like pic.twitter.com/goo8l9i3LI — Davide (@HuertDeAuteuil) October 18, 2021

La famosa Islanda che, secondo l’indimenticabile bimbo dello Zecchino D’oro è vicino a Padova, diventa lontana oltre 3.700 km. Facendo una rapida ricerca per parole chiave è possibile trovare meme in negativo di ogni tipo.

io non ce la faccio più con queste evil be like, le amo pic.twitter.com/BOpCPTFdeI — gog⁷ : lovely jubbly (@stigmavory) October 17, 2021

evil Orietta Berti be like: pic.twitter.com/pTL85Fg1zs — monica✨ || herondale supremacy (@rosaliedebuchin) October 18, 2021

Non ho capito molto bene ma mi unisco Evil Fabrizio Moro be like pic.twitter.com/EdiPxF1O2l — • (@cercolapace) October 17, 2021

Evil Elettra Lamborghini be like pic.twitter.com/GULgu5GFdX — Davide (@HuertDeAuteuil) October 18, 2021

Evil Enzo e Carla be like: pic.twitter.com/Xc6MeJCUlf — The BOO-AH Prince (@mako_inpigiama) October 17, 2021

evil Tina cipollari be like pic.twitter.com/i3PuYY79Dq — Asociale (@proprio_nessuno) October 18, 2021