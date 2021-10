Arriva la pubblicità nelle risposte di Twitter?

Mani in alto, siete circondati. Dalla pubblicità. I contenuti sponsorizzati al tempo dei social hanno assunto forme sempre differenti. All’inizio neanche esistevano poi, seguendo il vecchio detto “è l’anima del successo”, tutte le piattaforme hanno iniziato a ospitare spot di qualsiasi azienda. E ora, tra le novità commenti su Twitter, troviamo questa “innovazione” che porterà questi “contenuti” anche nelle risposte.

LEGGI ANCHE > Ecco perché Twitter è tempestato di bandierine rosse

Come sempre, ovviamente, siamo ancora in fase di test. Ma si tratta di una “sperimentazione” ufficiale, annunciata proprio su Twitter da uno dei responsabili che curano l’azienda, Bruce Falck. E lo ha fatto con una gif che racconta le novità commenti Twitter con le pubblicità che appaiono in mezzo alle risposte degli utenti.

Starting today, we’re trying something different and testing a new ad format in Tweet conversations. If you’re a part of this test (which is global; on iOS & Android only), you’ll see ads after the first, third or eighth reply under a Tweet. 🗣️ pic.twitter.com/kvIGeYt2vp — bruce.falck() 🦗 (@boo) October 13, 2021

«A partire da oggi, stiamo testando qualcosa di diverso e provando un nuovo formato di annunci nelle conversazioni Tweet. Se partecipi a questo test (che è globale, ma solo su iOS e Android). Vedrai annunci dopo la prima, la terza o l’ottava risposta a un Tweet. Vediamo una grande opportunità per creare un’offerta pubblicitaria che crei valore e allinei gli incentivi per creatori e inserzionisti. Mentre sperimenteremo questo formato nei prossimi mesi, ci concentreremo sull’analisi delle prestazioni e dell’impatto sulle persone e sulle conversazioni che li circondano. Testeremo diverse frequenze, layout, annunci contestualmente pertinenti, diversi punti di inserimento. Ed esamineremo le nostre conoscenze e capiremo se è un qualcosa che vogliamo rendere permanente. Siamo entusiasti di provarlo per i nostri inserzionisti e non vediamo l’ora di esplorare come potrebbe aprire la porta a ulteriori opportunità per premiare autori e creatori di Tweet». E non finisce qui.

Novità commenti Twitter, spunta la pubblicità

Insomma, una nuova forma di pubblicità, in mezzo alle risposte e – di conseguenza – anche le bel mezzo di Thread pubblicati da uno stesso utente. Una mossa che viene dipinta dallo stesso Bruce Falck come una grande innovazione. Certamente per gli inserzionisti (e probabilmente solo per loro e per il social che, dunque, con maggiore visibilità potrebbe richiedere un “prezzo maggiore” per ospitare contenuti sponsorizzati), meno per gli utenti che vedrebbero “discussioni” interrotte da quel “piccolo spazio pubblicità”.