Gli adolescenti non sopportano Twitter e Facebook. Lo sapevate già? Ora lo dice anche un sondaggio

Che Twitter e Facebook siano i social network meno graditi dagli adolescenti adesso lo dice anche un sondaggio. Come ci si aspetterebbe, sul podio Instagram e TikTok, con l’81% degli intervistati che dice di utilizzare di più il primo.

Twitter e Facebook: il sondaggio

Per le aziende dei social media è molto importante conoscere il gradimento degli utenti, perché è su questo che si basa lo scheletro di ogni social network ed è ciò da cui nascono eventuali azioni di cambiamento. In particolare, gli adolescenti, la Generazione Z, sono una risorsa per le aziende. Per dare un’idea del perché siano il loro target preferito, secondo dei dati riportati da Ansa, in Italia circa 50 milioni di persone sono attive sul web e, di queste, «il 65,3% sono i giovani che hanno età compresa tra 18 e 24». Di recente però – oltre a costituire un’unità all’interno di dati percentuali – hanno anche espresso il loro verdetto, definendo quali siano i social media che più preferiscono.

Insider ha segnalato gli esiti di un sondaggio biennale di Piper Sandler, intitolato Taking Stock With Teens, derivante da un campione di 10.000 adolescenti statunitensi ai quali è stata posta una vasta gamma di domande su vari marchi e servizi. Alla domanda su quale social network preferissero di più, il 35% se lo è aggiudicato Snapchat (ancora molto utilizzato fuori dall’Italia), seguito dal 30% per TikTok e dal 22% per Instagram. Solo il 2% ha detto che Twitter o Facebook erano i loro preferiti.

Invece, alla domanda su quale fosse il sondaggio riporta che il servizio più utilizzato tra gli adolescenti, l’81% dice di usare Instagram. In questo caso, Snapchat e TikTok sono arrivati rispettivamente al secondo e terzo posto. Le aziende di social media sono in continua competizione per aggiudicarsi la fetta di popolazione rappresentata dai Gen-Z e sembra una continua corsa a chi ha più funzioni (o a chi le copia più rapidamente all’altro). Come il caso di Instagram che ha ha copiato da TikTok la funzione dei Reels. Chi vincerà e chi perderà? E gli utenti piacerà davvero essere il trofeo di queste aziende?