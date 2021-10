Se Twitter sta provando a dirvi di stare attenti a Twitter

Attenzione, la conversazione può essere particolarmente impegnativa. È soltanto uno degli esempi di flag con cui Twitter sta provando ad avvertire gli utenti sulla natura degli scambi di messaggi tra utenti, per quanto riguarda i tweet con maggiori interazioni. Un po’ come se Twitter volesse mettere in guardia i propri utenti da se stesso: un approccio decisamente interessante, nell’epoca in cui i social network sono nel mirino (ogni riferimento a Facebook non è puramente casuale) per quanto riguarda l’esperienza degli utenti sulle piattaforme. Le conversazioni su Twitter saranno in qualche modo monitorate e l’utente, prima di decidere di parteciparvi, potrà avere una indicazione di massima sui toni che queste ultime hanno assunto.

Al momento, il Twitter Support ha diffuso una schermata d’esempio sulla tipologia di questo avvertimento:

Ever want to know the vibe of a conversation before you join in? We’re testing prompts on Android and iOS that give you a heads up if the convo you’re about to enter could get heated or intense.

This is a work in progress as we learn how to better support healthy conversation. pic.twitter.com/x6Nsn3HPu1

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 6, 2021