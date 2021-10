I like alle storie Instagram compariranno vicino al numero delle persone che hanno visualizzato

La piattaforma ha fornito un ulteriore dettaglio sulle modalità in cui compariranno i like nelle storie Instagram

Arrivano alcuni nuovi elementi sui like storie Instagram che presto dovrebbero essere disponibili per tutti. Si tratta di un aggiornamento rispetto a quanto è stato già reso noto a fine agosto. Il ricercatore dell’app Alessandro Paluzzi – che spesso e volentieri fornisce anteprime e permette di fare incursioni nei test che Instagram sta facendo – ha fornito un paio di schermate d’esempio per capire come saranno i like alle storie Instagram e come funzionaeranno.

ℹ️ Likes on stories will appear on your own story in the same place as story viewers. pic.twitter.com/Xdh7j4kOw1 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 5, 2021

LEGGI ANCHE >>> Addio agli IGTV e ai video nel feed, arrivano gli Instagram Video

Quando arrivano i like storie Instagram e come funzioneranno

Attualmente esistono le reaction ai messaggi che il creator riceve direttamente in chat, meccanismo che – per chi riceve molte risposte alle stories – può risultare un po’ dispersivo e sicuramente andare a intasare le caselle DM. Il pulsante mi piace alle storie Instagram, per quelli che sono gli elementi forniti finora, sembra andare nella direzione di fornire un più chiaro e efficace strumento di analisi delle storie.

Actually you can put a like multiple times 👇🏻 pic.twitter.com/uPEa2gmgnm — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 23, 2021

Il nuovo pulsante – almeno secondo le immagini test condivise – dovrebbe comparire accanto al campo nel quale si può scrivere un messaggio o inviare una reaction in basso sul display. Il numero di like che ogni storia riceve dovrebbe essere visualizzato insieme al conteggio delle persone che hanno visualizzato le storie. Questo, effettivamente, è l’elemento di novità rispetto a ciò che già si sapeva.

Almeno per ora, infatti, non è stato reso noto né quando la funzione inizierà ad essere implementata sull’app né quali saranno i primi paesi in cui si testerà la novità. Il conteggio dei like alle storie – come osservato anche da Social Media Today – sembra andare in una direzione rispetto alla quale IG aveva fatto inversione di marcia. Dal 2019, infatti, i like ai post non sono stati più visibili per un bel po’ fino alla decisone – presa nell’ultimo periodo – di lasciare la possibilità di scegliere se visualizzarli o meno.

Quello che fa la differenza, però, è che il numero di like ricevuti (così come le persone che hanno visualizzato la storia) sarà visibile solamente al creator.